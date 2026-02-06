Christine Lagarde (BCE) minimalizează impactul aprecierii euro

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut nemodificate ratele dobânzilor, iar președinta BCE, Christine Lagarde, a minimalizat recenta apreciere a euro, și a descris din nou inflația ca fiind ‘într-un loc bun’, transmit Bloomberg și Reuters.

Întrebată în legătură cu impactul asupra perspectivelor după deprecierea dolarului de săptămâna trecută și eventuala revenire, Lagarde a explicat că în aceste zile Consiliul guvernatorilor a discutat problema și a atras atenția că deprecierea dolarului nu este un fenomen nou ci a început în martie 2025.

‘În ultimele săptămâni, de fapt din vară, dolarul a fluctuat într-un interval’. Prin urmare, oficialii BCE au ajuns la concluzia că evoluțiile cursului de schimb începând din 2025 ‘au fost încorporate în scenariul nostru de bază’, a explicat șeful BCE.

Evoluțiile provoacă îngrijorări la Frankfurt, apreciază analiștii, un euro mai puternic face importurile mai ieftine, sporind potențial presiunile descendente asupra inflației, într-un moment în care deja oficialii sunt îngrijorați de evoluția prețurilor de consum.

Lagarde a adăugat că oficialii au discutat săptămâna aceasta evoluția euro, și a reiterat că ei nu vizează un anumit curs de schimb. Deși a admis că aprecierea monedei unice ‘ar putea reduce inflația sub actualele estimări’, ea a descris riscurile la adresa perspectivelor privind inflația ca fiind în mare parte echilibrate.

‘Actualul interval în care evoluează euro față de dolar este foarte mult în linie cu media generală a cursului de schimb dintre euro și dolar de când există euro’, le-a spus ea jurnaliștilor la Frankfurt.

Joi, euro s-a apropiat de 1,1812 dolari.

Lagarde a declarat că deși stimulentele fiscale din regiune ar putea alimenta o creștere economică mai rapidă decât se anticipa, provocările se mențin: ‘Zona euro continuă să fie afectată de mediul volatil global. Noi fricțiuni în comerțul internațional ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, reduce exporturile și slăbi consumul și investițiile’.