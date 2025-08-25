Christine Lagarde spune că piața muncii din Europa a traversat cu bine șocurile recente

Piața muncii din Europa s-a dovedit a fi suprinzător de rezilientă în confruntarea cu un puternic șoc inflaționist și majorările agresive ale dobânzilor, a declarat președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Bloomberg.

Rata de ocupare a crescut cu 4,1% între sfârșitul lui 2021 și mijlocul lui 2025, adică aproape la fel de mult cât a crescut economia și aproape dublu față de cât ar sugera un model economic clasic, a declarat sâmbătă Lagarde, la forumul de la Jackson Hole, Wyoming. Lagarde a adăugat că atât evoluțiile pozitive globale cât și atuurile locale au ajutat la acest rezultat.

‘Inflația a scăzut semnificativ, și asta la un cost remarcabil de redus în termeni de ocupare. Prin înțelegerea surselor recentei reziliențe, putem fi mai bine pregătiți pentru următorul șoc, indiferent ce formă ar putea lua’, a spus Lagarde la un panel organizat la forumul de la Jackson Hole.

Banca Centrală Europeană, la fel ca și Rezerva Federală și Banca Angliei, a fost obligată să majoreze dramatic dobânzile în ultimii ani ca răspuns la spirala inflaționistă, iar ulterior băncile centrale au inversat măsurile de înăsprire a politicii monetare, pe măsură ce inflația a revenit în apropierea țintei de 2%. Cele mai recente previziuni ale BCE arată că inflația va atinge ținta de 2% în 2027, iar oficialii băncilor centrale au semnalat că munca lor este aproape de final.

În declarațiile făcute cu prilejul panelului, la care au participat și guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, și guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, Lagarde nu a oferit indicii cu privire la direcția viitoare a politicii monetare. Discutând motivele pentru care piața muncii din Europa s-a dovedit una rezilientă, Lagarde a susținut că înăsprirea politicii monetare și procesul dezinflaționist asociat au coincis cu o relaxare a blocajelor de-a lungul lanțurilor mondiale de aprovizionare, o scădere puternică a prețurilor la energie și politicile fiscale proactive.

În același timp, Lagarde a evidențiat răspunsul întârziat al salariilor la inflație, ceea ce a sprijinit un grad de ocupare mai mare, precum și reducerea numărului de ore lucrate și extinderea ofertei de muncă. ‘Privind în viitor, este greu să spui cu încredere dacă evoluțiile din ultimii ani vor persista’, a spus Lagarde.

Evoluțiile demografice este posibil să continue și păstrarea muncitorilor ar pute persista, punând presiune asupra productivității muncii, susține președinta BCE. Însă automatizarea și Inteligența Artificială ar putea, de asemenea, lucra în direcția opusă. ‘Piața muncii din Europa a traversat șocurile recente într-o formă neașteptat de bună. Însă ar trebui să fim prudenți atunci când presupunem că această conjunctură unică va dura’, a spus Lagarde.