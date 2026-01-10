Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025

Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, comparativ cu intervalul similar din 2024, ca serie brută, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, în marja creșterii volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), ca serie brută, s-au raportat cifre pozitive la vânzările de produse nealimentare (+2,4%) și în comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+1,3%). Pe de altă parte, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,6%, de la un an la altul.

De asemenea, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a înregistrat o creștere, pe ansamblu, cu 1%, în primele 11 luni din 2025, față de aceeași perioadă din anul anterior, datorită vânzărilor de produse nealimentare (+3,5%) și comerțului cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+2,9%). În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 2,1%.

La nivelul lunii noiembrie 2025 față de noiembrie 2024, afacerile din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) au scăzut cu 4,8%, ca serie brută, pe fondul rezultatelor negative din comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,3%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,1%) și vânzărilor de produse nealimentare (-4,4%).

În același timp, ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din același domeniu s-a diminuat cu 4%, din cauza vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,1%) și vânzărilor de produse nealimentare (-3,3%). La polul opus, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 2,3%.

Raportat la octombrie 2025, în noiembrie 2025, comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a înregistrat o creștere cu 2,5% a cifrei de afaceri, ca serie brută, respectiv cu 0,1%, ca serie ajustată.