Codirlașu (CFA România): Anul ăsta jucăm la zero la PIB cu risc de recesiune

Anul viitor ar putea fi unul dificil pentru România, din punct de vedere macroeconomic, în care economia ar putea înregistra o creștere ușoară, de 0,5%, susține Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

‘Pe partea de macro, ce ne așteptăm noi? Ca anul viitor să fie un an dificil. De ce? Pentru că vedem acest deficit bugetar, care este sticky, greu de redus, ceea ce probabil va presupune majorări suplimentare de taxe. Dar clar, cu un asemenea deficit, statul nu are cum să fie un factor care să impulsioneze economia, ci dimpotrivă va încerca să ia din economie. Dacă ne uităm și la datele de Q2, de PIB, ce vedem? Valoarea adăugată brută din economie a scăzut și au crescut taxele. Aceasta a adus PIB-ul pe plus. Deci, cumva, statul va tot trage din economie și lucrul acesta nu are cum să ajute la creșterea economică. În acest context ne așteptăm anul ăsta să jucăm la zero pe partea de creștere economică, deci PIB-ul se va învârti în jurul lui zero. Că va fi ușor plus sau ușor minus, dar tot în jurul lor zero. Riscul este de downside, de recesiune și e suficient să ne uităm la datele de ieri de pe consum, cât de negative au fost. E adevărat, e doar o primă lună. Probabil luna viitoare, poate avem o ușoară corecție, dar mă rog, ne vor trebui o lună sau două ca să vedem dacă chiar ăsta e trendul. Că în iulie, dacă ați văzut, a fost o ușoară creștere a activității, dar probabil a fost acea creștere a activității că veneau impozitele indirecte în august. În august am văzut căderea. Rămâne să vedem dacă acea cădere e doar one-off sau e mai permanentă. Dacă e mai permanent, clar, va afecta creșterea economică. În acest context, anul ăsta jucăm la 0 la PIB cu risc de recesiune. Anul viitor, o ușoară creștere, noi am spune poate mergem către 0,5% creștere economică, iar aici cheie în a crește economia sunt fondurile europene’, a spus Adrian Codirlașu.

El a precizat că, în cazul în care România se va hotărî să acceseze fondurile europene, trebuie să țină cont de faptul că durează între 6 și 9 luni până intră efectiv în economie. Din acest motiv președintele CFA România nu vede o reluare a creșterii economice foarte puternică, ci una modestă, iar deficitul bugetar este o frână în a lăsa Guvernul să ajute economia.

‘Inflația anul ăsta, jucăm la 10, vedem deja este 10%, rata inflației. Anul viitor, probabil în august, când dispare efectul de bază de la TVA și taxele indirecte, poate va fi o ușoară creștere, însă inflația va rămâne ridicată’, a declarat Adrian Codirlașu.

În ceea ce privește cursul de schimb, el a spus că am putea vedea o continuare a deprecierii în 2026.

Conform raportului ‘FY2026 Macroeconomic Outlook’, așteptările privind cursul de schimb euro/leu pentru anul fiscal 2026 se situează în intervalul 5,15-5,20 lei pentru un euro. O depreciere mai accentuată poate avea loc într-un scenariu negativ, în care riscul politic se materializează sau România este retrogradată la un rating sub nivelul pentru investiții.

Asociația CFA România a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă, raportul ‘FY2026 Macroeconomic Outlook’, document ajuns la cea de-a doua ediție. Prima apariție a acestui document, care cuprinde previziunile macroeconomice pentru anul următor, a fost lansată pe 7 octombrie 2024.