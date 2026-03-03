Codirlașu (CFA România): Carburanții s-ar putea scumpi cu 10-15%, pe fondul conflictului; inflația va scădea mai greu

Creșterea accelerată a prețului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de 10-15% a prețului combustibilului în următoarele săptămâni, cu efecte de runda a doua asupra inflației din România, a afirmat, pentru AGERPRES, Adrian Codirlașu, președintele CFA România.

‘Dacă ne uităm la nivel global, vedem că acest conflict a condus la o creștere a aversiunii la risc a participanților la piețele financiare. Cum vedem asta? Prin faptul că bursele au scăzut atât la finalul săptămânii trecute, cât și astăzi. De asemenea, vedem că prețurile metalelor prețioase au crescut atât astăzi, cât și la finalul săptămânii trecute’, a menționat Codirlașu.

Potrivit acestuia, impactul direct al conflictului ar putea fi chiar mai mare de 10%, estimările indicând un efect cumulat de 15-20%, în condițiile în care piețele anticipaseră deja escaladarea tensiunilor, iar prețurile începuseră să crească anterior.

‘Cel mai mult s-a văzut însă în prețul petrolului. Astăzi a crescut cu aproape 10%, iar acest lucru va avea efect asupra inflației pentru că, odată cu creșterea prețului petrolului, crește și prețul combustibilului. Putem vedea, pe un orizont de două-trei săptămâni, această creștere a prețului petrolului transpusă în prețul combustibilului. Estimăm o posibilă creștere de 10-15% la carburanți, dacă actualele evoluții se mențin’, a adăugat președintele CFA România.

El a subliniat că scumpirea combustibilului va genera efecte de runda a doua, prin creșteri de prețuri în alte sectoare ale economiei, în special în agricultură și transporturi, unde costurile cu carburantul au o pondere importantă.

‘Acest preț al combustibilului se va duce și în celelalte componente ale inflației, prin așa-numitele efecte de runda a doua. Într-o lună-două vom vedea ușoare creșteri și în alte sectoare. De exemplu, în agricultură se folosește combustibil în mod substanțial, la fel și în transporturi. Deci putem vedea o ușoară creștere a prețurilor și din aceste efecte de runda a doua’, a explicat specialistul.

În ceea ce privește România, impactul conflictului se va resimți în principal prin canalul inflației, a subliniat Adrian Codirlașu.

‘Impactul pentru România va fi în principal prin inflație, respectiv prin prețul petrolului, deoarece nu avem relații economice semnificative în acea zonă. Cu Iranul, de exemplu, nu avem aproape deloc relații economice. Astfel, singurul impact asupra României este prin prețul petrolului. Procesul dezinflaționist va fi mai lent, inflația va rămâne mai mult timp în jur de 10%. Cu toate acestea, ne menținem proiecția pe care am avut-o la CFA România, respectiv o rată a inflației între 6% și 7% la finalul anului’, a adăugat președintele CFA România.

Acesta a atras atenția că peste jumătate din prețul combustibilului este reprezentat de taxe.

‘Dacă ne gândim la prețul combustibilului, mai mult de jumătate din el reprezintă taxe, iar recent au crescut și accizele la combustibil’, a adăugat Adrian Codirlașu.