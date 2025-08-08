Comisia Europeană anunță măsuri privind inteligența artificială și digitalizarea sectorului energetic

Comisia Europeană a lansat o cerere și o consultare publică pentru a solicita contribuții cu privire la domeniul de aplicare și conținutul foii sale de parcurs strategice privind digitalizarea și inteligența artificială (IA) în sectorul energetic, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Foaia de parcurs strategică, care a fost mandatată de președinta Ursula von der Leyen în scrisoarea de misiune a comisarului Dan Jorgensen și anunțată ulterior în Planul de acțiune privind energia la prețuri accesibile, va accelera adoptarea digitalizării și a IA în sectorul energetic, îmbunătățind în același timp eficiența energetică și fiabilitatea sistemului. Prevăzută a fi adoptată anul viitor, inițiativa va stabili măsuri de pregătire pentru sistemul energetic, analizând atât provocările, cât și oportunitățile legate de implementarea pe scară largă a soluțiilor de IA în sectorul energetic, a precizat Executivul comunitar.

Foaia de parcurs strategică se va baza pe Planul de acțiune al UE privind digitalizarea sistemului energetic, adoptat în 2022, și va exploata sinergiile cu inițiativele viitoare, cum ar fi Foaia de parcurs privind eficiența energetică, Pachetul privind rețelele, Pachetul privind energia pentru cetățeni, Planul de acțiune privind electrificarea și Strategia pentru încălzire și răcire. Această inițiativă va completa, de asemenea, eforturile în curs ale Comisiei în domeniul IA, cum ar fi Regulamentul privind IA și Planul de acțiune privind continentul IA.

”Pentru a accelera dubla tranziție verde și digitală, avem nevoie de un sistem energetic mai inteligent și mai interactiv. Tehnologiile digitale, inclusiv IA, ne pot accelera tranziția către un sistem energetic mai curat și mai eficient. Prin foaia de parcurs strategică, vom realiza acest lucru în beneficiul consumatorilor din UE”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen.

Părțile interesate pot răspunde la chestionar și pot furniza elemente de probă până la 5 noiembrie.