Comisia Europeană colaborează cu investitorii privați pentru a crea un fond de investiții în tehnologie

Comisia Europeană a reunit marți investitori privați de prim rang din întreaga Europă pentru a-și exprima împreună intenția de a institui Fondul Scaleup Europe – un fond nou, în valoare de mai multe miliarde, pentru a investi în cele mai promițătoare întreprinderi europene din domeniile strategice ale tehnologiei profunde, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Fondul Scaleup Europe răspunde nevoii urgente ca Europa să stimuleze investițiile în întreprinderile în curs de extindere și să elimine decalajul față de liderii mondiali. După cum s-a subliniat în raportul Draghi, capacitatea continentului de a scala întreprinderile inovatoare este esențială pentru competitivitatea sa, se menționează în comunicat.

Până în prezent, în pofida unei rezerve solide de întreprinderi nou-înființate, accesul limitat la capitalul de creștere aflat în stadiu avansat și piețele de investiții fragmentate au împiedicat capacitatea inovatorilor europeni de a deveni lideri mondiali.

În cadrul reuniunii la nivel înalt găzduite marți de comisarul pentru start-upuri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, un grup central de potențiali investitori și Banca Europeană de Investiții (BEI) s-a reunit cu un obiectiv comun – acela de a debloca valoarea întreprinderilor europene în curs de extindere aflate în plină dezvoltare, promovând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiei.

Alături de Comisie și de Grupul BEI, grupul de potențiali investitori fondatori ai fondului include Novo Holdings, EIFO (Fondul de Export și Investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, acționând în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Acești potențiali investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia pentru a institui și a capitaliza fondul. De asemenea, aceștia au convenit marți că Fondul Scaleup Europe se va concentra asupra capitalului de creștere și a investițiilor în stadiu avansat într-o gamă largă de întreprinderi europene din domeniul tehnologiei strategice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale, al tehnologiilor cuantice, al tehnologiilor semiconductorilor, al roboticii și al sistemelor autonome, al tehnologiilor energetice, al tehnologiilor spațiale, al biotehnologiilor, al tehnologiilor medicale, al materialelor avansate și al tehnologiei agricole.

‘Ne unim forțele cu principalii investitori privați pentru a construi un fond de mai multe miliarde de euro care va investi în cele mai bune companii europene din domeniul tehnologiei profunde strategice. Ne vom asigura că întreprinderile pot găsi capitalul de care au nevoie, chiar aici în Europa, pentru a stimula inovarea europeană și pentru a consolida poziția continentului nostru de lider mondial în industriile care ne vor modela viitorul’, a declarat comisarul Ekaterina Zaharieva.

Fondul Scaleup Europe va funcționa ca un fond de creștere bazat pe piață, gestionat privat și cofinanțat din fonduri private, care investește în runde majore de investiții conduse de Europa. Comisia, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta și va numi o societate de administrare care să pună în aplicare fondul. O cerere publică de propuneri pentru societatea de administrare va fi publicată în curând, cu scopul ca Fondul Scaleup Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.

Președinta Ursula von der Leyen, a anunțat Fondul Scaleup Europe în discursul său din 2025 privind starea Uniunii ca inițiativă emblematică menită să realizeze investiții majore în întreprinderi tinere, cu creștere rapidă, în domenii tehnologice critice, astfel încât ‘cei mai buni din Europa să aleagă Europa’.