Comisia Europeană propune consolidarea cooperării pentru combaterea fraudei în domeniul TVA

Comisia Europeană a propus vineri o modificare pentru a consolida cooperarea dintre Parchetul European (‘EPPO’), Oficiul European de Luptă Antifraudă (‘OLAF’) și statele membre, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Propunerea oferă un temei juridic pentru schimbul de informații și accesul la datele privind TVA, consolidând capacitatea UE de a combate frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii.

Prin introducerea raportării digitale în timp real a comerțului transfrontalier ca parte a pachetului ‘TVA în era digitală’, statele membre vor obține informațiile valoroase de care au nevoie pentru a intensifica lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel.

Se estimează că numai acest tip specific de fraudă transfrontalieră în materie de TVA – frauda intracomunitară de tip carusel sau frauda intracomunitară cu firme fantomă (Missing Trader Intra-Community – MTIC) – îi costă pe contribuabilii din UE între 12,5 miliarde euro și 32,8 miliarde euro anual și este adesea orchestrat de organizații criminale. Frauda de tip carusel este doar o parte din deficitul global de asigurare a conformității în materie de TVA, și anume diferența dintre veniturile din TVA preconizate, presupunând conformitatea deplină, și veniturile efective din TVA colectate, care, pentru 2022, au fost estimate la 89,3 miliarde euro pentru UE.

Propunerea reprezintă următorul pas în lupta în curs împotriva fraudei în domeniul TVA, precizează sursa citată. Acesta împuternicește EPPO și OLAF să aibă acces imediat la datele privind TVA, permițând o evaluare rapidă, la nivelul UE, a investigațiilor privind fraudele. Prin dotarea acestor agenții cu informații cuprinzătoare și în timp util, activitățile frauduloase pot fi identificate, oprite și urmărite penal rapid. Această colaborare consolidată nu numai că consolidează lupta împotriva fraudei transfrontaliere, ci și promovează un mediu de afaceri echitabil și just în întreaga UE.

În plus, propunerea stabilește canale de comunicare directe și eficiente între EPPO, OLAF și Eurofisc – rețeaua europeană a funcționarilor din statele membre însărcinați cu combaterea fraudei în domeniul TVA – consolidând capacitatea acestora de a coordona investigațiile transfrontaliere și de a face schimb de informații critice în timp real. Instrumentele de cooperare vor valorifica potențialul soluțiilor digitale existente și noi în ceea ce privește schimbul securizat de informații fiscale pentru combaterea fraudei fiscale.

‘Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura condiții echitabile pe piața unică. Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu instrumente digitale și un schimb mai bun de informații, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți’, a afirmat Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.