Concelex continuă creșterea în 2025: cifră de afaceri de RON 1,5 mld. și profit net mai mare cu 33%

Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de RON 1,48 miliarde, în creștere cu 17% față de anul anterior. În același timp, compania și-a îmbunătățit profitabilitatea, raportând un profit net de RON 202 milioane, cu 33% mai mare comparativ cu 2024. Evoluția a fost susținută de un portofoliu puternic de proiecte complexe de energie, infrastructură, sănătate și educație, aflate în derulare, precum și de câștigarea unor contracte noi. Printre acestea din urmă se numără construirea Spitalului Regional de Urgență Craiova, un proiect de RON 1,87 miliarde, a Institutului Regional de Oncologie Timișoara, în valoare de RON 840 milioane și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars de la CNE Cernavodă, un contract de RON 213,7 milioane, realizate în asociere. Valoarea totală a contractelor semnate în 2025 se ridică la aproximativ RON 7,7 miliarde.

„În pofida unui an marcat de volatilitate economică și geopolitică și de evenimente nefavorabile pentru piața construcțiilor, care ne-au încetinit dinamica, am înregistrat o creștere sănătoasă — ceea ce arată că progresăm chiar și în contexte dificile. Ne menținem perspectivele pozitive și avem încredere că, odată corectate dezechilibrele macroeconomice ale țării, economia României va reveni pe o traiectorie solidă și își va ocupa locul meritat în topul țărilor cu cea mai mare creștere economică din Europa”, a declarat Radu Pițurlea, Președinte și CEO, Concelex.

Compania estimează că va continua să crească într-un ritm susținut pe termen mediu și lung și a bugetat pentru 2026 o cifră de afaceri cu peste 70% mai mare decât cea din 2025. Dinamica va fi susținută de accelerarea implementării proiectelor în contextul finalizării programului PNRR, precum și de contractele câștigate în prima parte a anului, care au consolidat poziția Concelex în domenii precum energie, infrastructură sau regenerare urbană. Astfel, compania a fost selectată de Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pentru un contract de RON 253,5 milioane în cadrul proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Concelex face parte din asocierea desemnată câștigătoare în primul trimestru al anului pentru realizarea extinderii magistralei M4 de metrou din București, Lotul Eroii Revoluției — Gara Progresul, un proiect care se ridică la RON 4,38 miliarde. Compania a câștigat în 2026 și contractul pentru reabilitarea și consolidarea pasajului Bucur Obor, cu o valoare de RON 109 milioane, care presupune lucrări precum consolidarea infrastructurilor existente, înlocuirea suprastructurii și reabilitarea celor două sensuri de circulație, precum și a trotuarelor de serviciu. Portofoliul recent include și proiecte de regenerare urbană, precum transformarea promenadei râului Crasna din Șimleu Silvaniei într-un spațiu public modern, accesibil și sustenabil, și realizarea, în același oraș, a unui coridor de mobilitate cu o lungime de 11 km, care integrează piste pentru biciclete, trasee pietonale și spații verzi.

Concelex are în prezent contracte semnate de EUR 3 miliarde, în timp ce pipeline-ul total pentru următorii cinci ani se ridică la aproximativ EUR 5 miliarde. Printre cele mai importante proiecte în derulare ale Concelex se numără construirea Centrului de Mari Arși din cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu București, a Spitalului Regional de Urgență Craiova și a Institutului Regional de Oncologie Timișoara – în asociere -, precum și a unui nou corp pentru Spitalul Clinic de Urgență din Constanța. Compania realizează, în asociere, și lucrările la Prelungirea Ghencea, care presupun în principal lărgirea bulevardului la patru benzi de circulație și extinderea și modernizarea liniei de tramvai.