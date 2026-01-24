Consiliul Concurenței a amendat cu 4,55 milioane de lei producătorul și distribuitorul produselor de lux ce aparțin Grupului LVMH

Consiliul Concurenței a sancționat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4,55 milioane de lei (915.068 de euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

Potrivit unui comunicat de presă al autorității de concurență, transmis vineri AGERPRES, s-a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv al produselor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton – Moet&Chandon – Hennessy) în România, și Shades Originators SRL, partener și comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online.

‘Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurența prin restricționarea vânzărilor online’, se arată în comunicat.

Consiliul Concurenței menționează că Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemență și a denunțat practicile anticoncurențiale și, ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

‘Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească’, notează autoritatea.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare hotărârile autorității de concurență și execută amenzile.