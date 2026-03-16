Consiliul Concurenţei analizează preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Pavăl Holding SRL, controlat de fraţii Pavăl, intenţionează să preia grupul Carrefour în România. Analiza autorităţii de concurenţă vizează două pieţe: piaţa achiziţiilor de bunuri de consum curent preponderent alimentare, la nivel naţional, unde retailerii acţionează în calitate de cumpărători în relaţia cu producătorii sau distribuitorii, şi piaţa comercializării cu amănuntul de consum curent preponderent alimentare, unde retailerii acţionează drept furnizori pentru consumatorii finali.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) şi magazine de tip discount (Supeco).

Grupul Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind reţeaua de magazine Dedeman. De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice şi para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare şi nealimentare, în special cele destinate copiilor şi mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi activităţi de dezvoltare imobiliară, închiriere şi subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Din punctul de vedere al pieţei geografice, analiza ia în calcul o zonă de până la 10 minute de mers cu maşina în jurul hipermarket-urilor/supermarket-urilor şi o zonă de până la 10 minute de mers pe jos şi cu maşina în jurul magazinelor de proximitate.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzaţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua operaţiunea în scopul stabilirii compatibilităţii cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunţat în 12 februarie vânzarea unităţii sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacţie de 823 de milioane de euro. La rândul său, Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, a anunţat semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România, precizând că această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către retailul alimentar.