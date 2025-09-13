Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035

Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire la viitorul sectorului, transmite AFP.

Suferind de pe urma concurenței chineze acerbe și a unei tranziții lente spre vehiculele electrice, constructorii europeni de automobile presează Bruxelles-ul să își regândească obiectivele climatice ambițioase.

‘Reglementările care ni se aplică nouă sunt mult prea rigide pentru a avea succes și ar trebui să fie mai pragmatice’, a declarat în avanpremiera reuniunii Sigrid de Vries, directorul Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), o organizație care apără interesele unui sector ce regrupează 13 milioane de locuri de muncă directe și indirecte și care este responsabil pentru 7% din PIB-ul european.

Aceasta va fi a treia reuniune de la Bruxelles, după ce la începutul anului Executivul comunitar a lansat un ‘dialog strategic’ cu industria auto, pentru a o ajuta să se adapteze la provocările simultane ale electrificării, concurenței și tensiunilor comerciale.

O dovadă a faptului că UE este atentă la preocupările sectorului, constructorii auto au obținut o amânare a unei norme privind emisiile de CO2. Însă, în prezent, aceștia din urmă se concentrează pe o importantă măsură a Comisiei, interzicerea, începând din 2035, a vânzării de noi autoturisme și utilitare echipate cu motoare cu combustie. Această măsură este din ce în ce mai contestată de producători, confruntați cu o scădere a vânzărilor de automobile electrice, de concurența acerbă a producătorilor chinezi, de tarifele vamale americane și de scăderea profiturilor la nivel mondial. În prezent, constructorii europeni se concentrează pe obținerea de ‘flexibilități’ în trecerea la automobilele complet electrice.

Marți, cancelarul german, Friedrich Merz, și-a exprimat sprijinul pentru cererile producătorilor de automobile. ‘Suntem, desigur, fundamental dedicați tranziției către mobilitatea electrică’, dar ‘avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile și flexibile’, a declarat cancelarul german la deschiderea Salonului Auto Internațional de la Munchen.

Pe de altă parte, peste 150 de companii – producători de vehicule electrice, producători de baterii și operatori de încărcare – văd lucrurile diferit și luni au făcut un apel către președintele Comisiei Europene ‘să nu dea înapoi’ când vine vorba de data țintă 2035.

Potrivit statisticilor europene, transportul rutier este responsabil pentru peste 20% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE.

Pentru William Todts, directorul ONG-ului Transport & Environment, care participă la acest ‘dialog strategic’, obiectivul pentru 2035 dă deja roade. El citează o dovadă în acest sens gama generoasă de vehicule electrice europene dezvăluite săptămâna aceasta la Salonul Auto de la Munchen. ‘Pentru prima dată în zece ani, germanii se pot lăuda că sunt aproape la fel de buni ca și chinezii’ în acest segment, dar ‘o fac doar datorită standardelor de emisii de CO2’, a spus William Todts.

La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis semnale favorabile sectorului într-un discurs în Parlamentul European miercuri, confirmând că are în vedere revizuirea obiectivelor pentru 2035 pentru vehiculele cu emisii reduse (cum ar fi hibridele), pe care producătorii ar dori să le poată vinde în continuare după această dată. De asemenea, Ursula von der Leyen a anunțat o inițiativă pentru dezvoltarea de ‘vehicule electrice mici accesibile’ fabricate în Europa, fără a oferi detalii suplimentare în acest moment, și a confirmat un buget de 1,8 miliarde de euro pentru accelerarea producției de baterii electrice pe vechiul continent.

Aceste dezbateri vin într-un moment dificil pentru producătorii auto europeni, care se confruntă cu o serie de reduceri de locuri de muncă anunțate, în special în Germania.