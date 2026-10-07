Corbu Cleanup Day, cel mai amplu eveniment recurent de ecologizare de pe litoralul românesc, la a treia ediție: peste 250 de participanți au curățat trei kilometri de plajă

Aproape 1,7 tone de deșeuri au fost strânse din arealul Corbu, pe 3 octombrie, în cadrul celei de-a treia ediții Corbu Cleanup Day. Peste 250 de persoane, dintre care familii cu copii, reprezentanți ai comunității locale, antreprenori și organizații implicate în protejarea mediului, au participat la acțiunea de ecologizare, care are, în fiecare an, și o importantă componentă educativă. Separat, alte 500 de kilograme de deșeuri electrice și electronice (DEEE) au fost colectate împreună cu Asociația Environ.

Organizat de Rezident, rețeaua de apartamente și camere de închiriat în regim hotelier, Corbu Cleanup Day a devenit, în doar trei ediții, cel mai amplu eveniment recurent de ecologizare de pe litoralul românesc.

La prima ediție, în octombrie 2024, 150 de persoane au strâns 5,2 tone de deșeuri de pe o lungime de doi kilometri de plajă și au închis patru gropi de gunoi ilegale. În 2025, 150 de persoane au curățat aproape trei kilometri de plajă, colectând 3,4 tone de deșeuri, la care s-au adăugat peste 10 kilograme de filtre de țigară. La ediția din octombrie 2026, numărul participanților a crescut la peste 250, iar suprafața acoperită a depășit trei kilometri, în timp ce cantitatea de deșeuri colectată a scăzut la aproape 1,7 tone, aproximativ jumătate față de anul precedent. Separat, au fost colectate aproximativ 7 kilograme de filtre de țigară.

Alexandra Bogatu-Pavel, fondator Rezident și organizator al Corbu Cleanup Day:

Ne bucură să vedem că, de la un an la altul, cantitatea de deșeuri pe care o găsim scade, chiar dacă suprafața pe care o curățăm este tot mai mare. Pentru noi, acesta este cel mai important rezultat: să avem, de la o ediție la alta, tot mai puține deșeuri de strâns.

Dincolo de rezultatele concrete, ne dorim ca această zi să creeze o relație mai atentă cu locul și cu natura. Faptul că vedem atât de mulți copii participând alături de părinții lor este cu atât mai important: grija pentru mediu se învață, iar gesturile simple pot deveni, în timp, obiceiuri firești.

Corbu Cleanup începe de acasă

Noutatea ediției din acest an a fost componenta dedicată colectării deșeurilor electrice și electronice (DEEE), realizată împreună cu Asociația Environ. Participanții au fost încurajați să aducă de acasă echipamente electrice și electronice vechi sau nefuncționale, iar DEEE găsite în timpul acțiunii de ecologizare au fost colectate separat. Inițiativa s-a extins și în satul Corbu, unde o mașină dedicată a preluat astfel de deșeuri direct de la localnici. În total, 500 de kilograme de DEEE au fost colectate și predate în vederea reciclării.

Sub mesajul „Corbu Cleanup începe de acasă”, inițiativa a extins astfel grija pentru mediu dincolo de ecologizarea anuală a plajei, încurajând comunitatea să o transforme într-un obicei de zi cu zi.

De la ecologizare la educație

Și în acest an, organizatorii Corbu Cleanup Day au urmărit să transforme o zi petrecută în arealul Corbu într-o ocazie de a descoperi locul și de a înțelege mai bine responsabilitatea pe care o avem față de el. Au fost organizate workshopuri și activități educative dedicate mediului, biodiversității și relației dintre oameni și natură pentru participanți de toate vârstele. Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole din cadrul Universității Ovidius din Constanța a fost prezentă cu un workshop despre speciile invazive de plante și de animale de pe plaja Corbu, iar organizația Mare Nostrum a explicat ce sunt deșeurile marine, cum sunt monitorizate pe plajele din România și cum contribuie astfel de date la reducerea lor.

Copiii de peste trei ani au putut descoperi și o perspectivă creativă asupra naturii, în cadrul unui atelier în care au folosit elemente naturale găsite pe plajă.

Participanții au avut la dispoziție kituri complete pentru ecologizare, cu ghiozdane, mănuși, șepci, clești și sticle reutilizabile pentru apă, iar programul a fost gândit ca o zi petrecută împreună la Corbu, cu mese oferite pe parcursul zilei, gustări și cafea de specialitate.

Corbu Cleanup Day a fost organizat cu sprijinul Asociației Tinerilor pentru Integrare Europeană (ATIEC), al Iridex Salubrizare, al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) și al Primăriei Corbu, alături de antreprenori locali, membri ai comunității și sponsorii evenimentului.

Despre Rezident:

Înființat în urmă cu nouă ani, Rezident este un brand românesc de ospitalitate, cu un portofoliu de peste 100 de apartamente și camere de închiriat în regim hotelier. Rețeaua este prezentă în București, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Corbu și Predeal și îmbină confortul și independența unei locuințe cu serviciile specifice unei experiențe hoteliere. Litoralul reprezintă cea mai importantă componentă a portofoliului Rezident, concentrând 72% din totalul unităților de cazare și generând 65% din veniturile rețelei.