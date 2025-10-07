Creştere de 30% a acţiunilor AMD, după ce OpenAI anunţă un acord de preluare a unei participaţii de 10% la producătorul de cipuri

Acţiunile Advanced Micro Devices (AMD) au crescut cu peste 30% luni, după ce OpenAI a anunţat un acord prin care ar putea achiziţiona o participaţie de până la 10% în compania americană producătoare de semiconductoare, relatează CNBC.

Colaborarea marchează una dintre cele mai mari alianţe din industria inteligenţei artificiale de până acum.

Potrivit acordului, OpenAI va implementa 6 gigawaţi de procesoare grafice AMD Instinct pe parcursul mai multor ani şi generaţii de hardware, începând cu o primă etapă de 1 gigawatt în a doua jumătate a anului 2026.

În schimb, AMD a emis către OpenAI o garanţie pentru până la 160 de milioane de acţiuni ordinare, care se vor acorda treptat, pe măsură ce compania îşi îndeplineşte obiectivele de implementare şi performanţă.

Preşedintele OpenAI, Greg Brockman, a declarat că parteneriatul este ”esenţial pentru misiunea companiei” şi că lipsa capacităţii de calcul a împiedicat lansarea unor funcţii care ar putea genera venituri suplimentare.

CEO-ul AMD, Lisa Su, a afirmat că ”AI se află pe un traseu de creştere de zece ani”, iar astfel de parteneriate ”sunt esenţiale pentru a aduce cele mai bune tehnologii pe piaţă”.

Acordul, evaluat la miliarde de dolari, transformă AMD într-un partener strategic central al OpenAI şi ar putea reduce dependenţa acesteia de Nvidia, care deţine deja un parteneriat de 100 de miliarde de dolari cu startupul condus de Sam Altman.

După anunţ, acţiunile Nvidia au scăzut cu 1%, în timp ce AMD a atins cel mai înalt nivel din istoria sa bursieră, consolidându-şi poziţia ca principal rival al Nvidia în domeniul acceleratoarelor pentru inteligenţă artificială.