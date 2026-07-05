Criza carburanţilor din Rusia stimulează cererea pentru maşinile electrice chinezeşti

Penuria de benzină şi motorină provocată de atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruse determină tot mai mulţi şoferi ruşi să renunţe la automobilele convenţionale şi să cumpere maşini electrice produse în China, transmite Reuters.

La un dealer auto din Moscova specializat în mărci chinezeşti, vânzările au explodat. Dacă în urmă cu doar câteva săptămâni compania comercializa două-trei vehicule electrice pe lună, acum vinde două-trei maşini pe zi.

Fondatorul EN Cars, Evgheni Zabelin, spune că interesul clienţilor a crescut de mai multe ori odată cu agravarea crizei carburanţilor, atât pentru modelele accesibile, cât şi pentru cele premium.

În ultimele săptămâni, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor şi infrastructurii petroliere au redus semnificativ producţia de combustibili în Rusia. Autorităţile au introdus restricţii la vânzarea carburanţilor în numeroase regiuni, iar preţurile la pompă au ajuns în unele zone printre cele mai ridicate din Europa, potrivit calculelor Reuters.

Până acum, piaţa automobilelor electrice din Rusia s-a dezvoltat lent din cauza distanţelor foarte mari, a climei severe şi a infrastructurii insuficiente de încărcare. Criza actuală începe însă să schimbe comportamentul consumatorilor.

Potrivit agenţiei de analiză AutoStat, dacă problemele de aprovizionare cu combustibil vor continua, vânzările de vehicule electrice şi hibride vor accelera, iar principalul beneficiar va fi industria auto chineză.

Cele mai populare mărci electrice şi hibride din Rusia sunt Geely, Dongfeng, GAC şi Chery. Cel mai vândut model electric produs local este Evolute, fabricat în Rusia din kituri furnizate de compania chineză Dongfeng.

În primele cinci luni ale anului au fost vândute aproximativ 24.600 de automobile hibride plug-in, cu 125% mai multe decât în aceeaşi perioadă din 2025. Vânzările de automobile complet electrice au crescut cu 19%, până la 4.460 de unităţi.

Creşterea s-a accelerat şi mai mult în iunie, odată cu agravarea penuriei de carburanţi. În ultima săptămână au fost înmatriculate 1.754 de hibride plug-in noi, cu aproape o treime mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu aproape 50% peste media săptămânală din acest an.

În paralel, infrastructura de încărcare continuă să se dezvolte, numărul staţiilor de încărcare din Rusia crescând cu aproximativ 20% în ultimele 12 luni.

Unii şoferi spun că avantajele sunt evidente în actuala situaţie. Un client al dealerului EN Cars a declarat că şi-a cumpărat deja un automobil hibrid şi unul electric şi că nu a întâmpinat probleme în timpul crizei, deoarece îşi încarcă vehiculele acasă. El consideră însă că interesul excepţional pentru maşinile electrice ar putea fi temporar.

În 2025, vehiculele electrice şi hibride plug-in reprezentau doar 4,3% din totalul vânzărilor de automobile din Rusia. În acelaşi timp, mulţi şoferi aleg şi o altă soluţie pentru reducerea costurilor: instalarea de sisteme care permit alimentarea maşinilor cu gaz natural lichefiat, mai ieftin şi mai uşor de găsit decât benzina şi motorina. Potrivit publicaţiei Izvestia, instalarea acestor echipamente a crescut cu 35% după izbucnirea crizei combustibililor.