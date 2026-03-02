Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de după 2022

O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieței de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerțul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.

Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanți furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, de asemenea, o rută vitală de aprovizionare, în condițiile în care 20% din exporturile globale de gaze naturale lichefiate (LNG) trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele care indică mișcările navelor arată că, în prezent, comerțul cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz este aproape oprit. Cumpărătorii asiatici, care își asigură aproximativ un sfert din necesarul lor de gaze lichefiate din Qatar, al doilea mare exportator mondial, și-au sunat furnizorii pentru a verifica dacă sunt disponibile încărcături alternative, susțin traderii.

‘Orice activitate navală în Strâmtoarea Ormuz va fi un element care va împinge în sus prețurile, la fel ca orice evoluție a producției de gaze lichefiate a Qatarului’, a declarat Tom Marzec-Manser, director la firma de analiză Wood Mackenzie.

Invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022 a creat o perturbare fără precedent în comerțul internațional cu gaze, izolând Moscova de cea mai mare piață de export a sa, alimentând volatilitatea și declanșând o creștere record a prețurilor în Europa și în alte părți.

Asia este deosebit de vulnerabilă la efecte similare în eventualitatea agravării crizei din Orientul Mijlociu. Peste patru cincimi din gazele lichefiate ale Qatarului au fost livrate cumpărătorilor asiatici anul trecut, China fiind cel mai mare cumpărător, în condițiile în care o treime din importurile sale de gaze lichefiate au venit din Qatar. India este al doilea mare importator.

Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia și Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, cel puțin unsprezece nave care transportă gaze lichefiate ce merg spre sau dinspre Qatar și-au întrerupt marșul pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, arată datele de urmărire a navelor.

Un exportator mai mic de gaze lichefiate din Golful Persic, Emiratele Arabe Unite, își trimite și el exporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

‘Nu există alternativă’, a declarat Anne-Sophie Corbeau, cercetător la Centrul pentru Politică Energetică Globală din cadrul Universității Columbia. ‘Vor crește prețurile mai mult în Asia sau în Europa? Europa este mai puțin expusă, dar are niveluri scăzute de gaze în depozite. Depinde și de cât de multe gaze vor fi redirecționate către Asia’, a adăugat Anne-Sophie Corbeau.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. În prezent, la una din unitățile de producție ale complexului Ras Laffan din Qatar se efectuează lucrări de întreținere planificate anterior, ceea ce va duce la livrări mai mici, au dezvăluit traderi care au dorit să își păstreze anonimatul.

În cazul în care conflictul se prelungește și perturbarea transporturilor maritime continuă, riscurile la adresa producției de gaze lichefiate vor crește rapid, având în vedere că acest combustibil are nevoie de exporturi constante pentru trecerea sa prin instalații.

Un alt punct sensibil potențial va fi Turcia, care importă gaze prin conducte din Iran. La fel ca Egiptul, Turcia ar putea fi forțată să cumpere o cantitate mai mare de gaze lichefiate dacă livrările prin conductele magistrale vor fi reduse din cauza conflictului în curs, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra prețurilor pentru transporturile maritime de gaze lichefiate.