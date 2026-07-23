Cseke Attila: Avem responsabilitatea să construim un sistem de salarizare mai echitabil

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat miercuri, după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din domeniu privind proiectul noii legi a salarizării din sectorul bugetar, că obiectivul său este să găsească soluții prin care veniturile personalului să nu fie diminuate, în paralel cu reformarea modului de salarizare.

”Mandatul meu, inclusiv cel politic, rămâne neschimbat: să găsim soluții prin care veniturile personalului din sănătate să nu fie diminuate. În același timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent și care să răspundă mai bine nevoilor și particularităților sistemului public de sănătate”, a spus Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

El a punctat că Ministerul Sănătății a transmis la începutul săptămânii propunerile sale de modificare și completare a Legii salarizării.

”Înaintea întâlnirii cu reprezentanții organizațiilor sindicale am avut o discuție foarte bună și constructivă cu ministrul Dragoș Pîslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătății au fost preluate în forma aflată în lucru. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creșterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgență, de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, atât în unitățile aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cât și în cele administrate de autoritățile publice locale, precum și revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase”, a afirmat Cseke Attila.

El a menționat că propunerea Ministerului Sănătății este ca aceste sporuri să fie stabilite pe intervale minime și maxime, diferențiate în funcție de specialitate și de specificul activității, astfel încât regulile să fie clare, predictibile și adaptate realităților din fiecare domeniu.

Cseke Attila a afirmat că discuțiile vor continua și joi, la nivel tehnic, pentru clarificarea unor aspecte care necesită o analiză suplimentară, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în plafonul de sporuri pentru unitățile din subordinea Ministerului Sănătății. Nu în ultimul rând, el a adăugat că este important ca soluțiile finale să fie atât sustenabile din punct de vedere bugetar, cât și corecte pentru personalul din sistemul sanitar.