Cseke: Dacă am fi preluat 2025 cu zero lei fără facturi restante, noi pe bugetul de 10 miliarde pe care îl avem anul acesta pe ”Anghel Saligny” ne-am fi descurcat

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, afirmă că facturile emise în anul 2024 pentru lucrări realizate în cadrul unor proiecte din programul ”Anghel Saligny” au grevat bugetul din acest an. El anunţă că susţine o discuţie în coaliţie în care va propune bugetarea multianuală a acestui program, începând din anul 2026, astfel încât şi administraţiile locale, şi contractorii în cadrul acestui program, cei mai mulţi dintre ei firme româneşti, să ştie care sunt sumele alocate.

Cseke Attila a explicat, marţi seară, la Antena 3, că pe programul ”Anghel Saligny”, la finalul anului trecut s-a luat măsura introducerii unor criterii de prioritizare a plăţilor.

Ministrul a vorbit despre un ”bagaj de facturi restante” din anul 2024 care ”apasă pe bugetul din 2025”, explicând că e vorba despre facturi restante de 6,7 miliarde de lei, bani care au fost plătiţi până în luna martie.

”Dacă am fi preluat 2025 cu zero lei fără facturi restante, noi pe bugetul de 10 miliarde pe care îl avem anul acesta pe «Anghel Saligny» ne-am fi descurcat. (…) A trebuit să luăm măsura legală care e prevăzută în legea de aprobare a programului «Anghel Saligny» astfel încât să prioritizăm investiţiile, să mergem mai departe cu cele care au şanse să se finalizeze anul acesta”, a subliniat Cseke Attila.

El a explicat că, în cazul lucrărilor de apă şi canalizare şi în cazul celor de alimentare cu gaze naturale, vor fi finanţate în continuare anul acesta acele lucrări care au ajuns la un stadiu de cel puţin 40%, în timp ce pentru drumuri vor fi în continuare finanţate lucrările aflate într-un stadiu de execuţie de 80%.

”Aceste investiţii merg mai departe, căutăm soluţii ca celelalte investiţii să fie finanţate. (…) Am cerut în coaliţie o discuţie să dăm o perspectivă acestui program. Noi ce dorim să facem? Pentru 2026, 2027 şi 2028 vrem să facem o finanţare multianuală în care pentru fiecare investiţie care azi e contractată şi la care există antreprenor să putem comunica primăriei şi antreprenorului finanţările pentru anii următori. (…) Sperăm ca până la finalul anului să aducem situaţia cumva la liman, să nu mai mergem cu facturi din 2025 în anul 2026”, a arătat Cseke Attila.