Danemarca vrea să elimine cota de TVA la cărți pentru a încuraja lectura

Pentru a încuraja lectura, Guvernul danez vrea să elimine Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la cărți, care în prezent este fixată la 25%, a anunțat miercuri ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP.

”Guvernul va propune în proiectul legii finanțelor eliminarea cotei de TVA la cărți. Trebuie să facem totul pentru a rezolva această criză a lecturii care, din păcate, s-a agravat în ultimi ani”, a explicat Jakob Engel-Schmidt, precizând că această eliminare va costa bugetul statului aproximativ 330 milioane de coroane (44,2 milioane de euro) pe an.

Potrivit ultimului studiu Pisa, aproximativ 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu stăpânesc competențele minimale pentru a înțelege și extrage informații dintr-un text simplu, un procent care a crescut cu patru puncte în ultimii zece ani.

La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărți, în timp ce multe țări au o cotă redusă în cazul țărilor. Marea Britanie are TVA zero la cărți.

Editorii danezi de carte s-au declarat în favoarea eliminării.

Combinată cu o ”majorare a achizițiilor publice de cărți pentru bibliotecile publice și școlare, măsura ar putea consolida și mai mult cultura lecturii și ar garanta accesul la cărțile fizice pentru toți danezi, atât pentru copiii cât și pentru adulți”, au scris editorii într-un raport transmis ministrului Culturii la finele lunii mai.