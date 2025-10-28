Dărăban (ACUE): Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Național trebuie să se facă într-un mod optim

Integrarea prosumatorilor în Sistemul Energetic Național trebuie să se facă într-un mod optim, astfel încât să le fie garantate beneficiile, a declarat, marți, într-o conferință de specialitate, directoarea executivă a Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie – ACUE, Daniela Dărăban.

Aceasta a atras atenția că sistemul ‘ar putea cădea’, în cazul în care comunitățile de energie ar beneficia de aceleași facilități ca și prosumatorii.

‘Cred că România trebuie să aibă un plan foarte asumat, transparent, cu cifre și cu date în spate, chiar dacă unele discuții sunt mai nepotrivite pentru anumiți jucători, pentru că cineva trebuie să plătească la un moment dat investițiile, trebuie să plătească costurile. Voi aduce cu toată responsabilitatea în discuție și tema legată de integrarea optimă a prosumatorilor. Ei devin parte din Sistemul Energetic Național, au un rol-cheie pe care nu îl contestă nimeni, dar integrarea lor trebuie să se facă într-un mod optim, în așa fel încât beneficiile să le fie asigurate. Vă spun foarte sincer că, dacă comunitățile de energie ar beneficia de aceleași facilități ca și prosumatorii, cred că ar cădea sistemul. Revenind la faptul că sistemul energetic trebuie privit ca o balanță extrem de sensibilă, eu cred că trebuie împreună să avem un plan cu măsuri foarte clare, asumate vizavi de modul în care asigurăm producția în bandă, de modul în care în optimizăm integrarea surselor regenerabile, inclusiv a prosumatorilor, de investițiile care trebuie făcute în sistemul de distribuție, în sistemul de transport. Spun de foarte multă vreme că, în momentul de față, în sistemul de distribuție nu avem posibilitatea să asigurăm necesarul de finanțare reală. Avem undeva 2,8 miliarde de lei asumați în acest an, ca investiție. Din estimările noastre, ca să aducem la minim obiectivele stabilite prin documentele naționale, ne-ar trebui undeva la un miliard de euro pe an, optim. Cel mai bine ar fi să ne ducem peste un miliard. Asta este estimarea noastră’, a punctat Dărăban.

Specialista în energie a adus în discuție și pericolul atacurilor cibernetice la care este supus sectorul energetic.

‘Energia este unul dintre sectoarele care, astăzi, este o țintă predilectă pentru atacurile cibernetice. Din datele publice reiese că, în sectorul energetic, costul mediu al unui incident cibernetic este undeva la cinci milioane de dolari. România trebuie să iasă din filmul în care putem funcționa izolat. Noi vorbim de această situație cu interconectarea cu Austria, dar să știți că ar trebui, dacă vrem să adresăm corect o problemă, să ne uităm complet la acea problemă. Nici România nu a făcut tot ce avea de făcut pe partea de obligații de interconectare (…) Cred că subiectul este abordat în mod potrivit la nivelul Comisiei și al Parlamentului European. Din înțelegerea mea, există o preocupare reală, astfel încât aceste proiecte să devină proiecte de interes comun (…) Interconectarea este în dublu sens, iar în momentul de față suntem afectați de faptul că energia cu preț mai mic din Vest nu ajunge în Est, dar a fost o perioadă în care noi, în Est, am fost feriți de prețul mai mare din Vest, ca să fie povestea completă’, a afirmat Daniela Dărăban.

Reprezentanta ACUE a avertizat asupra faptului că riscul de blackout trebuie să intre pe lista situațiilor de urgență, în sensul în care populația ar trebui să fie informată pe acest subiect.

‘Văd că încercăm să ne ferim de cuvântul ‘blackout’, dar totuși trebuie să devenim un pic raționali și să înțelegem că noi trebuie să avem mai multă responsabilitate în pregătirea populației pentru situații de urgență, iar riscul unui blackout ar trebui să intre pe lista situațiilor de urgență, așa cum există un risc de cutremur, de un conflict militar. Nu cred că trebuie să ne temem să vorbim de aceste acțiuni. Eu cred că, în primul rând, probabil, că populația nu are încredere în instituții și că de cele mai multe ori atunci când se aduce în spațiul public o discuție pe o situație de urgență, se creează imediat așteptarea nepotrivită că se întâmplă ceva rău. Atunci, noi va trebui cumva, pe partea noastră, actori din zona privată cu responsabilități în sector, instituții publice, să separăm un pic lucrurile și mesajele. În primul rând trebuie să le arătăm oamenilor și cetățenilor că tot ceea ce ține de noi facem noi, dar că riscul de a îndepărta la modul absolut o situație nedorită de acest gen există. Nu cred că în Spania sau în Portugalia instituțiile nu au încercat să facă tot posibilul să îndepărteze ceea ce s-a întâmplat în primăvară și chiar s-a întâmplat. Deci, o situație de acest gen poate interveni, indiferent de cât de bine ne pregătim noi. Există un risc real. Acum, noi trebuie să le arătăm oamenilor că ne pregătim, că suntem conștienți de care sunt riscurile din sector, ce poate să genereze o situație de genul acesta’, a susținut Dărăban.

Tranziția energetică, riscul de blackout sau necesarul de investiții în domeniu sunt printre subiectele discutate în cadrul celei de-a XIV-a ediții a conferinței Energy Forum, intitulată ‘România, de la independență energetică la blackout’, organizată marți de trustul DC Media Group.