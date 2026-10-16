De la idei curajoase la afaceri cu impact: peste 100 de antreprenoare s-au întâlnit la București în Caravana She’s Next. Urmează Cluj-Napoca și Iași

Cum arată o comunitate construită în jurul curajului de a începe, de a învăța și de a merge mai departe? Răspunsul s-a văzut la București, unde peste 100 de antreprenoare, profesioniste și femei interesate să își dezvolte propriul business au participat la cea mai recentă întâlnire din cadrul Caravanei She’s Next.

Timp de câteva ore, experiențele personale au devenit surse de inspirație pentru ceilalți participanți, provocările au fost transformate în conversații deschise, iar ideile au dat naștere unor noi conexiuni și oportunități. De la antreprenoare aflate la început de drum până la fondatoare de afaceri cu experiență, participantele au împărtășit lecții despre reziliență, creștere și adaptare într-un mediu de business aflat în continuă schimbare.

Unul dintre cele mai puternice mesaje desprinse din întâlnire a fost că, dincolo de finanțare, antreprenorii au nevoie de comunități care să le ofere acces la experiențe relevante, la oameni care au trecut prin provocări similare și la resurse care îi ajută să facă următorul pas.

„În fiecare întâlnire cu antreprenoare din România descopăr aceeași combinație de curaj, perseverență și dorință de a construi ceva care contează. Tocmai de aceea ING continuă să susțină She’s Next: pentru că știm că, atunci când femeile primesc acces la resursele potrivite, ideile lor pot genera creștere, locuri de muncă și impact real în comunitate. Caravana este o ocazie valoroasă de a învăța unele de la altele, de a descoperi perspective noi și de a crea conexiuni care pot deveni, în timp, parteneriate și oportunități reale de dezvoltare. În fond, She’s Next este despre învățare, comunitate și oportunitatea de a merge împreună cu un pas înainte”, a declarat Diana Mihai, ING Bank România.

Pentru multe dintre participante, întâlnirea de la București a confirmat că succesul unui business nu se măsoară doar în rezultate financiare, ci și în puterea relațiilor construite pe parcurs. Iar acesta este unul dintre obiectivele centrale ale programului She’s Next: crearea unei comunități în care femeile antreprenor se susțin reciproc, schimbă idei și găsesc inspirație pentru următoarea etapă de dezvoltare.

Caravana continuă la Cluj-Napoca și Iași

După întâlnirea de la București, Caravana She’s Next ajunge în perioada următoare la Cluj-Napoca (22 octombrie) și Iași (5 noiembrie), unde antreprenoarele locale vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni de networking, discuții aplicate și întâlniri cu antreprenoare și experți din ecosistemul de business.

Evenimentele sunt gândite ca spații de dialog și conectare, în care participanții pot descoperi perspective noi, exemple de succes și soluții concrete pentru provocările cu care se confruntă în dezvoltarea afacerilor lor.

Înscrierile în She’s Next 2026 sunt deschise

Caravana face parte din programul She’s Next 2026, inițiativă care susține afacerile conduse de femei prin acces la finanțare, mentorat și resurse de dezvoltare – She’s Next 2026 | Impact Hub Bucharest .

În această ediție, participantele pot concura pentru granturi cu o valoare totală de 90.000 de euro, iar finalistele vor beneficia și de mentorat specializat, sesiuni de dezvoltare și acces la o rețea valoroasă de antreprenoare și experți.

Programul se adresează femeilor care dețin sau conduc afaceri și care își doresc să accelereze creșterea acestora, să își dezvolte competențele antreprenoriale și să facă parte dintr-o comunitate activă de business.

Antreprenoarele interesate pot consulta condițiile de eligibilitate, calendarul competiției și informațiile complete privind înscrierea pe platforma oficială She’s Next.

Pentru multe femei, un business începe cu o idee. Pentru cele care participă la She’s Next, următorul pas începe cu o comunitate.

Despre ING Bank România

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.



Despre Visa

Visa (NYSE:V) este lider mondial în domeniul plăților digitale, facilitând tranzacții de plată între consumatori, comercianți, instituții financiare și entități guvernamentale din peste 200 de țări și teritorii. Misiunea noastră este să conectăm lumea prin intermediul celei mai inovatoare, accesibile, fiabile și securizate rețele de plată, ajutând consumatorii, companiile și economiile să prospere. Credem că economiile care includ pe toată lumea contribuie la dezvoltarea tuturor și considerăm că accesul este fundamental pentru viitorul circulației banilor. Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa visa.ro.

Despre Impact Hub Bucharest

Impact Hub Bucharest este spațiul dinamic în care profesioniști și antreprenori lucrează pentru dezvoltarea proiectelor și inițiativelor de business. Încă din 2012, Impact Hub Bucharest este primul spațiu de coworking din România, cu o comunitate de peste 3.600 de membri în București, iar la nivel global organizația este prezentă în peste 110 de locații din peste 68 de țări. Misiunea Impact Hub Bucharest este de a susține ecosistemul antreprenorial oferind programe de accelerare a startupurilor și finanțare directă, precum și cea mai mare platformă online de educație antreprenorială, Startarium.