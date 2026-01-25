Deutsche Bank crește implementarea inteligenței artificiale, ceea ce va reduce și mai mult numărul de sucursale

Cel mai mare grup bancar german, Deutsche Bank AG, ar urma să-și reducă și mai mult rețeaua de sucursale, pe fondul creșterii utilizării inteligenței artificiale (AI) în serviciile destinate clienților, transmite DPA.

‘Încă aproximativ 100 de locații vor dispărea conform programului actual, după reducerile din ultimii ani’, a declarat pentru DPA Claudio de Sanctis, membru al Comitetului executiv, responsabil pentru clienții privați.

La finalul anului trecut, Deutsche Bank și subsidiara Postbank aveau peste 750 de sucursale în Germania, deservind aproximativ 19 milioane de clienți.

Deși sucursalele sunt încă necesare, activitatea lor trebuie să se schimbe. ‘Angajații noștri petrec în prezent prea mult timp cu probleme administrative. Ei ar trebui să aibă mai mult timp pentru a acorda consiliere’, a afirmat de Sanctis.

În prezent, Deutsche Bank dezvoltă asistență sprijinită de AI pentru serviciile destinate clienților, în scopul sporirii implementării serviciilor sale digitale.

‘În semestrul doi din 2026, vom oferi clienților asistență digitală, un fel de majordom, care inițial le va explica cum să folosească aplicația. În ultimele 18 luni numărul de utilizatori ai aplicației a crescut cu aproape 20%. Vrem să creștem semnificativ numărul utilizatorilor activi’, a explicat oficialul Deutsche Bank.

Acesta susține că încă este nevoie de persoane pentru consilierea tranzacțiilor majore, cum ar fi achiziționarea unei locuințe sau efectuarea de investiții: ‘Vrei să știi că o parte importantă a vieții tale de acest tip nu are loc în cloud, un loc în care nu poți ajunge’.

El a admis că trecerea spre digitalizarea are ca rezultat concedieri, dar a dat asigurări că acestea se vor desfășura în mod natural, angajații care se vor pensiona sau vor pleca din alte motive nu vor fi înlocuiți.