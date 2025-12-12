Disney investește un miliard de dolari în OpenAI

Compania Walt Disney va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenței artificiale OpenAI și va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar și Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri și imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează conținut, transmite Reuters.

Parteneriatul anunțat joi este un pas esențial în adoptarea de către Hollywood a inteligenței artificiale generative, în pofida temerilor din industrie privind impactul AI asupra locurilor de muncă creative și drepturilor de proprietate intelectuală.

Ca parte a acordului, Sora și ChatGPT Images ar urma să înceapă, la cererea fanilor, generarea de videoclipuri folosind personaje Disney din 2026.

Companiile vor folosi modelele OpenAI’s pentru a construi produse, instrumente și experiențe noi pentru clienți, inclusiv pentru abonații postului Disney+.

Prin acordul cu OpenAI, o selecție de videoclipuri făcute de utilizatori va fi disponibilă pentru vizionare pe platforma Disney+.

De asemenea, ChatGPT va fi folosit de angajați, au anunțat companiile.