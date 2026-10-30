Economia Franței s-a ‘oprit’ și va ‘intra în zid’ dacă nu va fi redus deficitul, avertizează ministrul francez de finanțe

Economia franceză, în prezent cu creșterea oprită, va putea reporni numai dacă va surveni redresarea preconizată de guvern prin proiectul de buget pentru anul 2027, a avertizat vineri ministrul francez al economiei și finanțelor, Roland Lescure, potrivit AFP.

‘Sunt deja trei trimestre de când creșterea nu vine la întâlnire’, a spus ministrul francez la postul France Info.

Conform datelor publicate vineri de institutul național de statistică al Franței, Produsul Intern Brut (PIB) al acestei țări s-a contractat cu 0,1% în trimestrul trei, după ce a stagnat în trimestrul doi și a scăzut cu 0,2% în primul.

‘Concluzia după toate acestea este că, în 2026, economia franceză stă pe loc’, a insistat ministrul Roland Lescure.

Această situație este generată de ‘o conjugare inedită’ a unor șocuri interne și externe, a explicat el, menționând în special valul de caniculă din vară și tensiunile geopolitice din jurul Strâmtorii Ormuz care alimentează creșterea prețurilor la combustibili.

‘Astăzi, dacă nu vom avea consolidarea fiscală pe care am inclus-o în buget, vom merge în zid’, a indicat ministrul francez de finanțe.

‘O spun și o repet și o voi repeta până la capăt: avem nevoie de un buget, avem nevoie de un deficit bugetar de cel mult 5%. Este absolut indispensabil’ pentru a ‘reveni pe calea creșterii’ economice și a asigura toți investitorii și companiile că ‘Franța nu se îndreaptă spre o criză’, a mai spus ministrul francez.

Proiectul de buget al Franței pentru 2027, în prezent examinat de camera inferioară a parlamentului, Adunarea Națională, este construit pe un obiectiv al reducerii deficitului la 5% din PIB, față de 5,4% în 2026. Însă adoptarea bugetului în forma propusă este foarte incertă, din cauza lipsei unei majorități parlamentare, a apropierii alegerilor prezidențiale și protestelor de stradă împotriva creșterii costului vieții.