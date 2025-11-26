Economia germană a stagnat în trimestrul al treilea, confirmă datele oficiale

Economia Germaniei a stagnat în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul precedent, în condițiile în care o ușoară revenire a investițiilor a permis evitarea unei recesiuni pentru o țară bulversată de criza exporturilor și industriei sale, arată cifrele definitive publicate marți, informează AFP.

În perioada iulie-septembrie 2025, cea mai importantă economie europeană ‘a fost frânată de exporturile slabe, în timp ce investițiile au crescut ușor’, a informat într-un comunicat președintele Oficiul federal de statistică (Destatis), Ruth Brand.

După doi ani consecutivi de recesiune, economia germană continuă să bată pasul pe loc de la începutul lui 2025.

În trimestrul al treilea, economia germană a înregistrat o performanță mai modestă decât cea a Uniunii Europene, care a înregistrat o creștere economică medie de 0,3%.

Cifrele publicate marți de Destatis arată că, afectate de tarifele vamale americane, exporturile ‘Made in Germany’ au scăzut cu 0,7% în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul al doilea, în special în cazul serviciilor.

Această scădere a exporturilor a fost totuși compensată de o relansare cu 0,3% a investițiilor brute, cu un avans mai dinamic în cazul investițiilor în echipamente (1,1%) decât în construcții (minus 0,5%).

În ceea ce privește consumul global, aceasta a stagnat în trimestrul al treilea, în pofida unei creșteri de 0,8% a cheltuielilor publice. Motivul, consumul privat, de la care se aștepta să fie un motor al relansării economice, a scăzut pentru prima dată de la finele lui 2023, cu un declin de 0,3%, în condițiile în care gospodăriile din Germania ai cheltuit mai puțin pentru restaurante și locuințe.

În industria manufacturieră, ‘tendința de scădere a continuat’, cu o scădere a valorii adăugate de 3%. Industria germană nu a găsit încă un remediu la criza provocată de pierderea de competitivitate internațională și prețurile ridicate la energie.

O situație dificilă este în special în industria auto, unde aproape 50.000 de locuri de muncă au dispărut în ultimele 12 luni, potrivit Destatis. Acest pilon al economiei germane este afectat din ce în ce mai mult de concurența automobilelor electrice chineze.

În pofida stagnării din trimestrul al treilea, guvernul de la Berlin mizează pe o creștere de 0,2% a PIB-ului în acest an, grație unei ușoare relansări din ultimul trimestru prognozată de Banca Centrală a Germaniei.