Eli Lilly devine primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari

Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganții tehnologici și subliniind poziția sa de vârf în tratamentele împotriva obezității, transmite Reuters.

O creștere de peste 35% a acțiunilor companiei anul acesta a fost determinată în mare măsură de creșterea explozivă a pieței medicamentelor pentru slăbit.

Văzute odată ca o categorie de nișă, tratamentele împotriva obezității sunt acum un segment extrem de lucrativ în domeniul îngrijirii sănătății, cererea fiind în creștere.

Grupul danez Novo Nordisk a fost primul lider în domeniu, dar medicamentele dezvoltate de Eli Lilly – Mounjaro și Zepbound – au crescut în popularitate.

Cele mai recente rezultate trimestriale ale Eli Lilly arată venituri combinate de peste 10,09 miliarde de dolari, de pe urma portofoliului de medicamente pentru slăbit și pentru diabet, fiind responsabile pentru mai mult de jumătate din veniturile sale totale, de 17,6 miliarde de dolari.

Analiștii de pe Wall Street estimează că până în 2030 piața medicamentelor pentru slăbit va ajunge la 150 miliarde de dolari, Eli Lilly și Novo controlând împreună majoritatea vânzărilor global proiectate.