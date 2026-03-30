Eli Lilly încheie un acord de 2,75 miliarde de dolari cu Insilico pentru lansarea globală a medicamentelor dezvoltate cu inteligenţă artificială

Gigantul farmaceutic american Eli Lilly a încheiat un acord în valoare de 2,75 miliarde de dolari cu compania Insilico Medicine, cu sediul în Hong Kong, pentru a aduce pe piaţa globală medicamente dezvoltate cu ajutorul inteligenţei artificiale, relatează CNBC.

Potrivit anunţului făcut luni de cele două companii, Insilico va primi 115 milioane de dolari în avans, iar restul sumei va depinde de atingerea unor etape de reglementare şi comerciale, precum şi de plata unor redevenţe din vânzările viitoare.

Insilico Medicine a dezvoltat cel puţin 28 de medicamente folosind instrumente de inteligenţă artificială generativă, dintre care aproape jumătate au ajuns deja în faza studiilor clinice. Fondatorul şi directorul general al companiei, Alex Zhavoronkov, a declarat pentru CNBC că tehnologia AI permite identificarea şi sintetizarea moleculelor mult mai rapid decât metodele tradiţionale de cercetare.

El a subliniat că, în anumite domenii ale inteligenţei artificiale, Eli Lilly dispune de capacităţi chiar mai avansate, menţionând că în cadrul companiei există un specialist care a reunit biologia, chimia şi automatizarea într-un singur sistem integrat. Ca parte a acordului, Insilico se va alătura comunităţii Gateway Labs a Eli Lilly, un ecosistem dedicat dezvoltării biotehnologice.

Cele două companii colaborează încă din 2023, când au semnat un acord de licenţiere pentru software bazat pe inteligenţă artificială.

Andrew Adams, vicepreşedinte al departamentului de descoperire moleculară din cadrul Eli Lilly, a declarat că parteneriatul va permite explorarea unor mecanisme terapeutice noi şi accelerarea identificării candidaţilor promiţători pentru tratamente în mai multe domenii ale medicinei.

Directorul general al Eli Lilly, David A. Ricks, a participat la începutul acestei luni la un forum de nivel înalt organizat la Beijing, la scurt timp după ce compania a anunţat planuri de investiţii de 3 miliarde de dolari în China în următorul deceniu.

Potrivit datelor companiei, mai puţin de 3% din veniturile Eli Lilly au provenit anul trecut din China. Insilico îşi dezvoltă tehnologia de inteligenţă artificială în afara Chinei, în Canada şi Orientul Mijlociu, însă realizează etapele timpurii ale dezvoltării preclinice a medicamentelor în China, pe baza acestor cercetări AI.