eMAG raportează o creştere a vânzărilor de mărţişoare de 54%, faţă de 2025

Retailerul eMAG anunţă că vânzările de mărţişoare au crescut cu 54% faţă de 2025, iar interesul pentru mărţişoare a început încă din luna ianuarie.

”Vânzările de mărţişoare pe eMAG au crescut cu 54% faţă de 2025. Interesul pentru mărţişoare a început încă din luna ianuarie, însă cei mai mulţi clienţi au început să caute şi să adauge în coş „vestitorii primăverii” începând cu luna februarie”, anunţă compania.

Vârful a fost atins pe 24 februarie, cu cinci zile înainte de startul primăverii calendaristice, când pe eMAG au fost înregistrate peste 15.000 de căutări legate de mărţişor şi cadouri pentru luna martie.

„Faptul că tot mai mulţi oameni aleg să cumpere online inclusiv produse simbolice, precum mărţişoarele, arată cum tehnologia poate deveni o platformă de amplificare pentru tradiţii de sute de ani. Majoritatea mărţişoarelor comandate provin din oferta partenerilor producători locali. Prin programul Deschide România, susţinem activ artizanii şi micii producători să ajungă cu produsele lor la cât mai mulţi oameni, atât la nivel naţional, cât şi regional”, a declarat Răzvan Acsente, chief marketing officer eMAG România, Bulgaria şi Ungaria.

Pe site, sunt peste 43.000 de modele de mărţişoare din oferta eMAG şi a peste 450 dintre sellerii activi în Marketplace.

Pe lângă mărţişoare, clienţii au căutat şi alte cadouri pentru începutul primăverii şi pentru Ziua Femeii. Genţile pentru femei, pachetele şi coşurile cadou, aranjamentele florale şi cadourile personalizate au generat un interes ridicat, pe eMAG fiind disponibile peste 70.000 de oferte în aceste categorii.

Înfiinţată în 2001, eMAG este un jucător al sectorului de comerţ online, care s-a dezvoltat în România, Ungaria şi Bulgaria.