Empower Tech reunește 500 de lideri și profesioniști din tehnologie pe 17 noiembrie, la București

Pe 17 noiembrie 2026, Empower Tech aduce împreună 500 de lideri și profesioniști din tehnologie, la NORD Events Center by Globalworth, pentru o conferință premium dedicată femeilor, ideilor și transformărilor care definesc viitorul industriei tech. Evenimentul creează un cadru de întâlnire pentru femeile din industria tech, lideri de business și specialiști din tehnologie, oferind oportunitatea de a explora perspective noi si de a construi conexiuni relevante în jurul unor teme esențiale pentru evoluția mediului profesional și a ecosistemului tech.

Cu speakeri internaționali și locali, sesiuni dedicate tendințelor care transformă industria și o zonă expozițională în care participanții pot interacționa direct cu reprezentanții companiilor prezente, Empower Tech propune o experiență care îmbină inspirația, învățarea și networkingul cu oportunități concrete de dialog și colaborare.

Șase teme esențiale pentru viitorul industriei tech

Într-o industrie în care schimbarea este constantă, progresul depinde atât de tehnologiile dezvoltate, cât și de oamenii, echipele și liderii care le transformă în soluții cu impact. Empower Tech aduce în prim-plan șase direcții relevante pentru organizațiile și profesioniștii care vor să rămână conectați la evoluția industriei:

Femeile în tehnologie – vizibilitate, reprezentare și oportunități de dezvoltare pentru femeile care contribuie la transformarea industriei.

– vizibilitate, reprezentare și oportunități de dezvoltare pentru femeile care contribuie la transformarea industriei. Diversitate și incluziune – construirea unor medii profesionale în care perspectivele diferite sunt apreciate, iar oportunitățile de creștere sunt accesibile tuturor.

– construirea unor medii profesionale în care perspectivele diferite sunt apreciate, iar oportunitățile de creștere sunt accesibile tuturor. Leadership și dezvoltare în carieră – abilitățile, experiențele și perspectivele care susțin evoluția profesională și formarea noilor generații de lideri.

– abilitățile, experiențele și perspectivele care susțin evoluția profesională și formarea noilor generații de lideri. Cultură organizațională și oameni – rolul colaborării, al valorilor comune și al relațiilor dintre oameni în construirea unor echipe și organizații performante.

– rolul colaborării, al valorilor comune și al relațiilor dintre oameni în construirea unor echipe și organizații performante. Inovație și transformare digitală – tehnologii emergente, noi modele de lucru și strategii prin care organizațiile se adaptează și creează valoare.

– tehnologii emergente, noi modele de lucru și strategii prin care organizațiile se adaptează și creează valoare. Viitorul tehnologiei – tendințe, provocări și oportunități care vor influența următoarea etapă a evoluției digitale.

O experiență construită în jurul oamenilor și al conexiunilor relevante

Dincolo de scena conferinței, Empower Tech încurajează interacțiunea directă dintre participanți, speakeri și companiile prezente. Zona expozițională oferă un spațiu dedicat conversațiilor și schimbului de idei, unde participanții pot explora subiecte de interes alături de reprezentanții companiilor, pot descoperi perspective diferite asupra provocărilor din industrie și pot identifica oportunități de colaborare.

Prezența speakerilor internaționali și locali completează această experiență, aducând în discuție experiențe, idei și perspective din contexte profesionale diverse. Astfel, Empower Tech își propune să faciliteze nu doar accesul la informații relevante, ci și dialogul dintre oamenii care contribuie activ la dezvoltarea industriei.

“Empower Tech pornește de la ideea că viitorul tehnologiei este construit la intersecția dintre inovație, leadership și potențialul uman. Într-un context în care transformarea digitală redefinește industrii și profesii, capacitatea de a încuraja diversitatea, de a dezvolta lideri și de a crea culturi organizaționale adaptabile devine la fel de importantă ca evoluția tehnologică în sine. Prin temele abordate și comunitatea pe care o reunește, conferința își propune să contribuie la o conversație relevantă despre felul în care putem construi o industrie tech mai incluzivă, mai inovatoare și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.” – Roxana Alexandra Sluser, Chief Project Lead Empower Tech & DevTalks Romania

Ediția din acest an Empower Tech este susținută de parteneri care contribuie la crearea unei experiențe premium, facilitând dialogul dintre profesioniști, schimbul de idei și oportunitățile de networking.

Lounge Partners: Deloitte Technology Delivery Center, MHP – A Porsche Company, Microsoft, Vodafone Romania, TREND Consult.

Supporting Partners: tbi bank, Human Invest.

Production & Networking Partners: Cabina Transnita, COS – Fit out and Creatie Spaces, Supertree.

Empower Tech va avea loc pe 17 noiembrie 2026, la NORD Events Center by Globalworth, București, și va reuni 500 de lideri și profesioniști din tehnologie.

Mai multe detalii aici: www.empower-tech.ro