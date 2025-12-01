Eurostat: Anul trecut s-au vândut în UE cărți poștale de 60 de milioane de euro

Anul trecut, valoarea cărților poștale vândute în UE s-a situat la 60 de milioane de euro, un declin de 15% comparativ cu 2023 (69 milioane de euro), arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Din 2014 valoarea cărţilor poştale vândute în blocul comunitar este în scădere. Totuşi, în timpul pandemiei a crescut valoarea cărţilor poştale vândute în UE, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Din 2020 în 2021, valoarea cărţilor poştale vândute în blocul comunitar a crescut cu aproape 50%, iar în 2022 a atins vârful de 81,3 milioane de euro.

Conform Eurostat, anul trecut în UE 1,45 milioane de persoane având 15 ani sau mai mult lucrau în domeniul serviciilor poştale şi de curierat, comparativ cu 1,40 milioane în 2014.

Dintre aceşti angajaţi, 900.000 erau bărbaţi, reprezentând 62,9% din totalul angajaţilor din acest sector.

La nivel UE, în medie 70 de persoane per 10.000 persoane angajate lucrau anul trecut în domeniul serviciilor poştale şi de curierat, un uşor declin comparativ cu 2014 (75 persoane per 10.000 angajaţi).