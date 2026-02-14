Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au crescut cu 1,1% în trimestrul trei din 2025

Emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) generate de activitățile economice din Uniunea Europeană s-au situat în trimestrul trei din 2025 la 828 milioane tone echivalent CO2, o creștere de 1,1% față de trimestrul precedent (819 milioane tone echivalent CO2), arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

PIB-ul UE a înregistrat o creștere de 0,4% în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni.

În trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în 17 state membre UE și au scăzut în zece.

Cele mai semnificative reduceri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Estonia (minus 17,4%), Slovenia (minus 5,7%) și Cipru (minus 5,2%).

Din cele 10 state membre UE care au raportat scăderi ale emisiilor de gaze cu efect de seră, doar Lituania a înregistrat și un declin al PIB-ului. Celelalte nouă state membre (Bulgaria, Estonia, Croația, Cehia, Cipru, Letonia, Portugalia, România și Slovenia) au gestionat scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră în timp ce au raportat creșterea sau menținerea nivelului PIB-ului.

În perioada iulie-septembrie 2025, sectoarele economice responsabile cu cele mai mari creșteri ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost: gospodăriile (3,6%) și industria (1,4%), singurul sector care a înregistrat o scădere fiind furnizarea de energie electrică și gaze naturale (minus 0,8%).

Eurostat estimează că, în trimestrul trei din 2025 comparativ cu perioada similară din 2024, emisiile de gaze cu efect de seră nu s-au modificat în UE, în timp ce PIB-ul UE a înregistrat o creștere de 1,6%. În 10 state membre UE au scăzut emisiile de gaze cu efect de seră.