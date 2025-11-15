Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 0,4% în trimestrul doi din 2025

Emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) generate de activitățile economice ale unităților rezidente din Uniunea Europeană s-au situat în trimestrul doi din 2025 la 772 milioane tone echivalent CO2, o scădere de 0,4% față de perioada similară din 2024 (775 milioane tone echivalent CO2), arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

PIB-ul UE a înregistrat o creștere de 1,3% în trimestrul doi din 2025, față de perioada similară din 2024.

În perioada aprilie-iunie 2025, sectoarele economice responsabile cu cele mai mari reduceri comparativ cu trimestrul doi din 2024 au fost: furnizarea de energie electrică și gaze naturale (minus 2,9%), industria (minus 0,4%), transportul și depozitarea (minus 0,4%), în timp ce gospodăriile și-au majorat emisiile cu 1%.

Eurostat estimează că, în trimestrul doi din 2025 comparativ cu perioada similară din 2024, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut în 12 state membre UE, iar în Estonia s-au menținut stabile.

Cele mai semnificative reduceri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Slovenia (minus 8,9%), Țările de Jos (minus 5,9%) și Finlanda (minus 4,2%). Din cele 12 state membre UE unde au scăzut emisiile de gaze cu efect de seră, trei au raportat și un declin al PIB-ului lor (Finlanda, Germania și Luxemburg). Celelalte nouă țări (Austria, Cipru, Danemarca, Franța, Italia, Țările de Jos, România, Slovenia și Suedia) au gestionat scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră în timp ce au raportat creșterea PIB-ului lor.