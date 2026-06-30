Eurostat: Energia regenerabilă a fost și în 2025 principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană

Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru 47,2% din toată producția de electricitate, arată datele publicate luni de Oficiul european pentru Statistică (Eurostat).

Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane GWh, un ușor declin, de 0,5%, comparativ cu 2024.

În schimb electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 milioane GWh, sau 29,6% din totalul producției de electricitate.

Centralele nucleare au produs 0,65 milioane GWh sau 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar, reflectând un avans de 0,2% al producției față de 2024.

Anul trecut, conform datelor preliminare, aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut în UE comparativ cu 2024, în timp c a scăzut aprovizionara cu cărbune și produse petroliere.

Aprovizionarea blocului comunitar cu gaze naturale a crescut pentru al doilea an consecutiv, după declinul sever din 2023. În 2025, a crescut cu 2,3% față de 2024, ajungând la aproximativ 13,1 milioane terajouli (TJ).

Aprovizionarea cu energii regenerabile a urcat cu 1,4% comparativ cu 2024, totalizând 11,5 milioane TJ chiar dacă a scăzut generarea de energie hidro. De asemenea, a crescut și aprovizionarea cu energie nucleară, dar mai modest, cu 0,2%, la 650.648 GWh.

În contrast, a continuat să scadă aprovizionarea cu cărbuni. Aprovizionarea cu lignit a înregistrat un declin de 7,7%, la 184,741 milioane tone, iar ca cu huilă un recul de 3,2%, la 107,072 milioane tone. Sunt cele mai reduse cifre de când a început publicarea datelor, în 1990.

În privința produselor petroliere, aprovizionarea a totalizat 448,656 milioane tone, o scădere de 2,8% față de 2023.