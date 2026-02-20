Eurostat: Lucrările de construcții în UE au revenit pe creștere în luna decembrie 2025

Lucrările de construcții au crescut în Uniunea Europeană în luna decembrie 2025, revenindu-și după scăderea înregistrată în luna noiembrie 2025, arată datele publicate, joi, de Eurostat.

Conform acestor date, lucrările de construcții au crescut cu 0,9% în zona euro și cu 1,2% UE în luna decembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie. Aceste creșteri vin după ce în luna noiembrie lucrările de consrtucții au înregistrat un declin de 1,5% atât în zona euro cât și în UE. În rândul statelor membre, cele mai importante creșteri ale lucrărilor de construcții au fost înregistrate în luna decembrie în Ungaria (6,6%), Polonia (5,1%) și Slovacia (4%). Potrivit Eurostat, datele privind România sunt confidențiale.

De asemenea, în ritm anual, luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, lucrările de construcții au scăzut cu 0,9% în zona euro și au stangat în Uniunea Europeană. În rândul statelor membre, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Slovacia (11,6%), Slovenia (10,2%) și Finlanda (6,6%). Și în acest caz, datele privind România sunt confidențiale.

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), în România, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 5,3%, iar pe elemente de structură au fost consemnate rezultate pozitive la lucrările de reparații capitale (+31,1%) și la lucrările de construcții noi (+2,9%). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 2,7%.

Datele INS relevă faptul că, în ultima lună a anului 2025, pe obiecte de construcții, clădirile nerezidențiale au crescut cu 25,2% față de decembrie 2024, în timp ce construcțiile inginerești și clădirile rezidențiale au scăzut cu 1,9%, respectiv cu 1,4%.

Ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 3,8%. Pe elemente de structură, creșterea este evidențiată la lucrările de reparații capitale (+34,3%) și de lucrările de construcții noi (+1,6%). La polul opus s-au situat lucrările de întreținere și reparații curente, cu o scădere în volum de 2,7%.

În funcție de obiectul de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+24,5%), dar s-a diminuat în cazul clădirilor rezidențiale (-1,2%) și al construcțiilor inginerești (-0,2%).

Conform statisticii oficiale, de la o lună la alta (decembrie 2025 vs noiembrie 2025), volumul lucrărilor de construcții a crescut atât ca serie brută (+37,2%), cât ca serie ajustată (+7,2%).