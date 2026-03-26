Eurostat: PIB-ul per capita variază între 68% din media UE în Bulgaria și Grecia și 229% în Luxemburg

PIB-ul per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) varia, în 2025, între 68% din media UE în Bulgaria și Grecia, și 239% în Luxemburg, arată datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Media UE a PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard a fost stabilită la aproximativ 41.600 euro, oferind punctul de referință comun față de care sunt măsurate statele membre UE.

Anul trecut se înregistrau diferențe semnificative ale PIB-ului per capita exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard în rândul statelor membre UE. Doar 10 țări, reprezentând aproximativ 34% din populația UE, depășeau media UE a PIB-ului per capita.

Luxemburg și Irlanda aveau cele mai ridicate niveluri (129% și, respectiv 121% peste media UE), mult înaintea Țărilor de Jos (34% peste media UE), Danemarca (27%), Austria (19%), Germania (16%), Belgia (17%), Suedia (11%), Malta (10%) și Finlanda (2%).

Cea mai mare parte a UE este la o distanță relativ modestă de medie. Franța, Cipru, Italia, Cehia, Spania și Slovenia sunt cu 10% sub media UE, în timp ce Lituania, Portugalia și Polonia sub 10-20%.

Cel mai scăzut nivel al PIB-ului per capita se înregistra anul trecut în Bulgaria și Grecia (32% sub media UE), Letonia (29%), Slovacia (25%), Ungaria (24%), Croația şi România (ambele cu 22%).