Eurostat: Rata inflației în zona euro a accelerat ușor, la 2,2%, în noiembrie

Rata anuală a inflației în zona euro a crescut în noiembrie, depășind ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menține probabil nemodificate dobânzile luna aceasta, transmite Reuters.

Datele preliminare publicate marți de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) arată că rata anuală a inflației în zona euro a accelerat în noiembrie la 2,2%, de la un nivel de 2,1% luna precedentă. Cifra anunțată de Eurostat este în linie cu estimărilor analiștilor intervievați de Reuters.

Pe de altă parte, datele Eurostat arată că inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, s-a menținut la 2,4% în noiembrie. Inflația de bază este indicatorul urmărit cu atenție de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Potrivit Eurostat, prețurile la energie în zona euro au înregistrat o scădere de 0,5% în ritm anual, în noiembrie. În schimb, prețurile la servicii au crescut cu 3,5%, iar prețurile la alimente, băuturi alcoolice și țigări au înregistrat un avans de 2,5%.

Estimarea publicată miercuri de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă și datele privind inflația în Uniunea Europeană, să fie dată publicității în data de 17 decembrie.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflației în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluțiile prețurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară.

De aceea, piețele nu se așteaptă ca BCE să modifice dobânzile la ultima ședință a anului, în 18 decembrie, și văd o șansă de unu la patru ca instituția cu sediul la Frankfurt să relaxeze politica monetară în 2026.

În octombrie, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană ‘este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu’ și ‘a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul BCE.

Noile previziuni ale BCE privind inflația, publicate recent, sunt similare cu cele anunțate în iunie. Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 2,1% în 2025, 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027. Inflația de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate prețurile pentru bunuri volatile, precum energia și alimentele, ar urma să se situeze la 2,4% în 2025, 1,9% în 2026 și 1,8% în 2027.

Economia zonei euro ar urma să crească anul acesta cu 1,2%, după ce în iunie BCE estima un avans de 0,9%. Expansiunea în 2026 a fost revizuită ușor în scădere, la 1%, iar cea pentru 2027 a fost menținută la 1,3%.