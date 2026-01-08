Eurostat: Rata șomajului în UE s-a menținut la 6% în noiembrie

Rata șomajului în zona euro s-a situat la 6,3% în noiembrie, în scădere de la 6,4% luna precedentă, în timp ce în Uniunea Europeană s-a menținut la 6%, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În România, rata șomajului s-a situat la 6% în noiembrie, în creștere de la un nivel de 5,9% luna precedentă.

Eurostat estimează că 13,225 milioane de persoane din UE erau în șomaj în noiembrie, dintre care 10,937 milioane în zona euro. Comparativ cu situația din octombrie, numărul șomerilor a scăzut cu 97.000 persoane în UE și cu 71.000 de persoane în zona euro.

În noiembrie, 2,923 de milioane de tineri (sub 25 de ani) din UE erau șomeri, dintre care 2,318 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor era de 15,1% în UE, în scădere de la 15,2% luna precedentă, și de 14,6% în zona euro, de asemenea în scădere de la 14,8% în octombrie.

În rândul femeilor, rata șomajului în noiembrie era de 6,2% în UE, stabilă față de luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 5,8%, de asemenea stabilă față de luna precedentă. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor se situa la 6,5% în noiembrie, în scădere de la 6,6% luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 6,1%, stabilă față de luna precedentă.

În noiembrie, cele mai mici rate ale șomajului din UE au fost înregistrate în Malta (3,1%), Cehia și Polonia (ambele cu 3,2%), Bulgaria (3,5%) și Germania (3,8%). La polul opus, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost înregistrate în Spania (10,4%), Finlanda (10,1%) și Suedia (9%).

Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional al Muncii (BIM). Șomerii, conform definiției BIM, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în România rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna anterioară, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform sursei citate, rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei, valorile fiind de 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin și de 5,9% în cazul celor de sex feminin..

Numărul șomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2025 a fost de 493.700 persoane, în creștere față de luna precedentă (487.300 șomeri în luna octombrie), dar și față de aceeași perioadă a anului precedent (455.400 șomeri în luna noiembrie 2024).

Potrivit INS, se menține un nivel ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, înregistrat în perioada iulie – septembrie 2025.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025, respectiv 4,8% în cazul bărbaților și 4,6% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani a reprezentat 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025.