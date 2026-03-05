Eurostat: Rata șomajului în zona euro, la un minim istoric în ianuarie

Rata șomajului în zona euro s-a redus la 6,1% în ianuarie, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, de la 6,2% luna precedentă, în timp ce în Uniunea Europeană a scăzut, de asemenea, la 5,8%, de la 5,9% luna precedentă, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În România, rata șomajului a scăzut la 6% în ianuarie, de la 6,1% luna precedentă.

Eurostat estimează că 12,928 milioane de persoane din UE erau în șomaj în ianuarie, dintre care 10,770 milioane în zona euro. Comparativ cu situația din decembrie, numărul șomerilor a scăzut cu 185.000 persoane în UE și cu 184.000 de persoane în zona euro.

În ianuarie, 2,922 de milioane de tineri (sub 25 de ani) din UE erau șomeri, dintre care 2,352 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor era de 15,1% în UE, în scădere de la 15,2% luna precedentă, și de 14,8% în zona euro, de asemenea în scădere de la 15% în decembrie.

În rândul femeilor, rata șomajului în ianuarie era de 6% în UE, în scădere de la 6,1% luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 5,7%, de asemenea în scădere de la 5,8% luna precedentă. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor se situa la 6,3% în ianuarie, în scădere de la 6,4% luna precedentă, în timp ce în rândul bărbaților era de 6%, de asemenea în scădere de la 6,1% luna precedentă.

În ianuarie, cele mai mici rate ale șomajului din UE au fost înregistrate în Polonia și Bulgaria (ambele cu 3,1%), Cehia (3,2%), Malta (3,4%) și Germania (4%). La polul opus, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost înregistrate în Finlanda (10,2%), Spania (9,8%) și Suedia (8,7%).

Criteriul utilizat de Eurostat pentru a defini șomajul este cel al Biroului Internațional al Muncii (BIM). Șomerii, conform definiției BIM, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele trei condiții: nu au un loc de muncă, sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în România rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna decembrie 2025, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%.

Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât față de luna precedentă (498.500 șomeri) cât și față de aceeași perioadă a anului precedent (494.700 șomeri).

Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

‘Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie – decembrie 2025’, subliniază INS.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaților și 4,4% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna ianuarie 2026.