Eurostat: România, printre țările UE cu cele mai mari creșteri ale cheltuielilor cu protecția socială în 2024

Cheltuielile totale cu protecția socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creșterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare față de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Cheltuielile cu protecția socială au reprezentat 27,3% din PIB-ul Uniunii Europene în 2024, o creștere de 0,6 puncte procentuale (pp) față de 2023.

În rândul statelor membre UE, cele mai ridicate cheltuieli cu protecția socială ca procent din PIB au fost anul trecut în Finlanda (32,5% din PIB), Franța (31,9%) și Austria (31,8%), iar cele mai scăzute în Irlanda (12,4%), Malta (13,4%), Ungaria (16,6%), Lituania (16,88%) și România (17,25%).

Pe categorii de cheltuieli, în UE pensiile de vârstă au reprezentat aproape jumătate din totalul cheltuielilor cu protecția socială (41,5%, sau 2.044 miliarde de euro), urmate de cheltuielile pentru sănătate (29,7% sau 1.463 miliarde de euro). Alte categorii includ cheltuielile pentru familii și copii, pensiile de boală sau de urmaș, șomaj, excluderea socială, neclasificate în altă parte.

În 2024, cheltuielile cu protecția socială au crescut în toate statele membre UE. Cele mai mari creșteri comparativ cu 2023 au fost în Estonia (19,5%), Croația (17,8%) și România (17,5%), iar cele mai reduse creșteri în Grecia (3,2%), Suedia (+3,9%), Italia și Danemarca (fiecare cu 4,3%).