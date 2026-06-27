Eurostat: Valoarea importurilor UE de gaze a scăzut în primul trimestru din 2026

În primul trimestru din 2026, importurile UE de uleiuri petroliere au rămas stabile comparativ cu media lunară din 2025, în timp ce importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) au înregistrat un ușor declin (0,6%), arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Mai exact, valoarea importurilor UE de uleiuri petroliere a crescut ușor (0,8%) în timp ce volumul a scăzut ușor (0,6%). În contrast, importurile gaze naturale lichefiate au scăzut cu 8% în funcție de valoare dar au crescut cu 2,9% în funcție de volum.

De asemenea, în primele trei luni din acest an a existat un declin al importurilor de gaze naturale în stare gazoasă, care au scăzut atât ca valoare (12,7) cât și ca volum (4%).

În primul trimestru din 2026, principalii furnizori ai UE de uleiuri petroliere au fost Statele Unite (17,8%), Norvegia (16,6%) și Kazahstan (9,6%).

Majoritatea importurilor de gaze naturale lichefiate au venit din SUA (57,4%), Rusia (17,33%) și Qatar (6,6%).

Norvegia este principalul furnizor al UE de gaze naturale în stare gazoasă (54,4%), urmată de Algeria (18,5%) și Rusia (9,8%).