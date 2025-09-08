Exporturile Germaniei au scăzut surprinzător în iulie, dar producția industrială a crescut

Exporturile Germaniei au înregistrat o scădere surprinzătoare în luna iulie, pe fondul unui declin semnificativ al cererii venite din SUA, în timp ce producția industrială a crescut, arată datele oficiale publicate luni, transmite Reuters.

Exporturile celei mai mari economii europene au scăzut cu 0,6% în luna iulie comparativ cu iunie, arată datele publicate de Oficiul federal de statistică (Destatis). Analiștii intervievați de Reuters se așteptau la o creștere de 0,1%.

În rândul principalilor parteneri comerciali, exporturile spre SUA au scăzut cu 7,9%, comparativ cu luna iunie. Analiștii se așteaptă ca economia germană orientată spre export să fie puternic afectată de tarifele vamale americane. În 2024, SUA au fost cel mai mare partener comercial al Germaniei, iar valoarea schimburilor comerciale bilaterale s-a ridicat la 253 de miliarde de euro în 2024.

Washingtonul a impus tarife vamale suplimentare de 15% la bunurile importate din UE, în conformitate cu un acord convenit în luna iulie cu blocul comunitar, în ideea de a evita un război comercial mai amplu între cei doi aliați care împreună sunt responsabili pentru o treime din comerțul mondial.

Exporturile germane spre țările din UE au crescut cu 2,5% în luna iulie, în timp ce exporturile spre țările din afara UE au scăzut cu 4,5%, arată datele publicate de Destatis.

În paralel, importurile Germaniei în luna iulie au scăzut cu 0,1%. În consecință, balanța comercială a Germaniei a afișat un surplus de 14,7 miliarde de euro în luna iulie, mai mic decât cel de 15,4 miliarde de euro din luna iulie și cel de 17,7 miliarde de euro în luna iulie a anului trecut.

Tot luni, Destatis a informat că producția industrială a Germaniei a crescut cu 1,3% în luna iulie comparativ cu luna iunie. Este vorba de o performanță mai bună decât avansul de 1% prognozat de analiștii intervievați de Reuters. Această creștere peste așteptări a producției industriale oferă unele speranțe că un sector cheie al economiei germane ar putea să se stabilizeze și să iasă dintr-o criză care durează de câțiva ani.

Germania este principalul partener comercial al României iar, la nivelul UE, Germania este principala destinație a bunurilor exportate de 17 state membre și una dintre primele trei destinații pentru 22 de state membre.