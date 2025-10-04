FAO: Prețurile mondiale la alimente au scăzut în luna septembrie

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a scăzut în luna septembrie, grație diminuării cotațiilor la zahăr și produse lactate, chiar dacă prețurile globale la carne au atins un nou vârf, a anunțat, vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), transmite Reuters.

FAO publică lunar propriul său Food Price Index, care măsoară modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din: cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr.

În luna septembrie 2025, acest indice s-a situat la o medie de 128,8 puncte, comparativ cu o valoare revizuită de 129,7 de puncte înregistrată în luna august. Per total, acest indice este cu 4,2 puncte (3,4%) mai mare decât în luna septembrie 2024, dar cu 31,4 puncte (19,6%) sub maximumul istoric atins în luna martie 2022.

Datele FAO arată că prețurile la zahăr au scăzut cu 4,1% în luna septembrie comparativ cu luna august, atingând cel mai redus nivel de după luna martie 2021. Scăderea se datorează în principal prognozelor referitoare la o producție peste așteptări de zahăr în Brazilia precum și îmbunătățirii perspectivelor cu privire la recoltele de trestie de zahăr în India și Thailanda.

De asemenea, prețurile produselor lactate au scăzut cu 2,6% comparativ cu luna august, iar septembrie a fost a treia lună consecutivă de declin. În rândul produselor din această categorie, prețurile la unt au scăzut cu 7%, datorită unor factori sezonieri precum reducerea cererii pentru înghețată în emisfera nordică.

Prețurile la uleiurile vegetale au scăzut cu 0,7% în luna septembrie, comparativ cu luna august. Declinul se datorează în principal scăderii cotațiilor la ulei de palmier și ulei de soia, însă cotațiile la uleiul de floarea soarelui și uleiul de rapiță au crescut. Potrivit FAO, cotațiile la aceste tipuri de uleiuri au crescut din cauza unor probleme pe partea de ofertă în regiunea Mării Negre și Europa.

O scădere s-a înregistrat și în cazul prețurilor la cereale, care s-au diminuat cu 0,6% în luna septembrie, în contextul în care prețurile la grâu au scăzut pentru a treia lună la rând grație recoltelor mari și cererii internaționale limitate. De asemenea, au scăzut și cotațiile la porumb, după eliminarea taxelor de export în Argentina.

În schimb, prețurile la prețurile la carne au crescut cu 0,9% atingând un nou maxim istoric. Creșterea este rezultatul majorării cotațiilor la carnea de vită și oaie, în timp ce prețurile la carnea de porc și pui au rămas stabile.

Într-un raport separat, FAO și-a revizuit estimările privind producția mondială de cereale în 2025 până la 2,971 miliarde de tone, de la 2,961 miliarde de tone cât estima anterior. Potrivit FAO, producția mondială de cereale din acest an va fi cu 3,8% mai mare decât în 2024, ceea ce reprezintă cel mai mare avans anual înregistrat după 2023.