Fitch menţine ratingul A+ al Franţei, dar îi degradează perspectiva la negativă

Agenţia Fitch Ratings a menţinut ratingul datoriei suverane a Franţei la nivelul A+, dar i-a degradat perspectiva de la stabilă la negativă, relevând o ”deteriorare” a situaţiei bugetare şi dobânzilor împrumuturilor, relatează AFP.

„O creştere mai slabă, o nouă deteriorare bugetară şi randamente mai mari au crescut dificultatea efectuării unei consolidări bugetare susţinute, necesară în vederea opririi traiectoriei degradării datoriei Franţei”, a scris vineri într-un comunicat agenţia.

Ea a anunţat că menţine ratingul A+, care denotă o datorie de calitate medie superioară.

Costul împrumuturilor franceze a crescut în ultimele săptămâni din cauza unor îngrijorări cu privire la sustenabilitatea datoriei şi la disensiuni politice şi sociale care scindează ţara.

„Această apreciere confirmă necesitatea absolută de a adopta până la sfârşitul anului un buget responsabil, care să vizeze să restabilească conturile publice prin reducerea deficitului la 5%”, a reacţionat într-un comunicat ministrul Economiei Roland Lescure, anunţând că „Guvernul este hotărât să continue pe o traiectorie de consolidare bugetară”.

Roland Lescure a recunoscut anterior, joi, că „economia franceză (este) oprită” în urma publicării datelor despre PIB în trimestrul trei, în scădere cu 0,1%, după o stagnare în trimestrul doi şi un recul în primul trimestru.

Precedenta evaluare a Franţei a avut loc la sfârşitul lui august. Agenţia a menţinut atunci atât ratingul, cât şi perspectiva, evocând o economie franceză „rezilientă”.

Însă ulterior a avut loc o „deteriorare a dinamicii datoriei”, notează Fitch Ratings.

„Randamentele obligaţiunilor statului francez au crescut clar de la ultima noastră evaluare, în contextul mai larg al unui «repricing» al pieţei, însă mult mai puternic decât în majoritatea titlurilor similare, ceea ce indică o sensibilitate sporită la variaţiile încrederii pieţei”, explică agenţia.

Pe piaţa datoriei, rata dobânzii împrumutului francez la zece ani a crescut vineri la 4,97 %, de la 4,91 joi. Săptămâna trecută, ea a depăşit pragul simbolic de 5%.

„Fragmentarea politică persistentă şi un context social dificil cresc complexitatea implementării unei consolidări bugetare susţinute”, estimează Fitch Ratings.

Cu toate acestea, „ratingul Franţei rămâne susţinut de mărimea, bogăţia şi diversificarea economiei sale, soliditatea instituţiilor sale, apartenenţa sa la zona euro şi rezilienţa sistemului său bancar”, scrie agenţia de rating.