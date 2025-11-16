Fitch revizuiește în creștere ratingul Greciei, datorită performanței bugetare solide și a reducerii datoriei

Agenția de evaluare financiară a îmbunătățit, cu o treaptă, ratingul pentru datoriile pe termen lung în valută al Greciei de la ‘BBB minus’ la ‘BBB’, reflectând performanța bugetară solidă a țării și reducerea datoriei, informează publicația grecească To Vima și Reuters.

De asemenea, Fitch a revizuit în creștere perspectiva atribuită ratingului Greciei de la pozitivă la stabilă, după revenirea țării din criza datoriilor suverane și a performanțelor economice solide.

‘Rezultatele fiscale recente și proiectul de buget pe 2026 subliniază angajamentul ferm al Guvernului spre prudența fiscală’, se arată în comunicatul agenției.

Analiștii se așteaptă ca PIB-Greciei să crească mai rapid în 2026, depășind economiile europene majore, pe fondul investițiilor mai ridicate și a cheltuielilor de consum ridicate.

‘Economia elenă este pe o traiectorie de creștere solidă, în pofida dificultăților externe recente, inclusiv șocurile geopolitice și comerciale’, a previzionat Fitch.

Ministrul elen de Finanțe, Kyriakos Pierrakakis, a afirmat că decizia Fitch reflectă progresele clare în privința creșterii economice, a reducerii datoriei și a credibilității fiscale, și indică pentru viitor costuri de împrumut mai reduse și investiții mai ridicate.