Florin Manole: Resursa umană din administrație poate să fie obiectul unei realocări

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că resursa umană din administrație poate să fie obiectul unei realocări, iar în acest fel se evită concedierile.

Manole a fost întrebat cum vede reintegrarea profesională, socială a oamenilor care își vor pierde locurile de muncă de la stat, în contextul în care câteva mii de angajați din administrația publică protestează, luni, în Piața Victoriei din Capitală, față de măsurile de reducere a personalului anunțate de Guvern.

‘În legătură cu protestele de astăzi ale sindicatelor din administrația publică, știu că tot astăzi are loc o întâlnire a premierului cu acești oameni și foarte probabil o să particip și eu la această întâlnire. Am fost, sunt și voi rămâne un sprijinitor al sindicatelor și al oamenilor care lucrează în această țară și nu sunt, nu am fost și nu voi deveni un sprijinitor al ideii de concediere, de orice fel. Cred că resursa umană din administrație, dacă e să vorbim despre asta, poate să fie obiectul unei realocări. Avem astăzi, să vă dau un exemplu, cămine de bătrâni făcute prin PNRR, finalizate, care nu au încă o alocare de resursă umană pentru gestionarea acelei investiții. Nu văd pe nimeni care s-ar putea opune ideii că acolo avem nevoie de niște oameni care să facă funcțională o investiție pe care am făcut-o și pentru care țara asta a plătit niște bani, fie că sunt ei din fonduri europene’, a spus Manole într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că mai sunt și alte domenii cu puțini angajați și a dat exemplul Corpului de control al Agenției naționale pentru dizabilitate, care a avut până de curând un angajat.

‘Avem 950 – 960.000 de persoane cu dizabilități în această țară. Dacă vrem să oprim fraudele și dacă vrem să controlăm acolo unde avem suspiciuni de fraudă, fără a afecta în niciun moment drepturile legitime ale persoanelor cu dizabilități din această țară, cu un om imaginați-vă că nu se poate face aproape nimic. Acum sunt doi, dar tot este extrem de puțin. Vă dau aceste exemple mici, dar care sunt importante, pentru a susține ceea ce spun, și anume că din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să gândim o reașezare a unor posturi în legătură cu unele servicii publice, de-abia după aceea putem să constatăm, sau nu, că există un excedent de personal’, a afirmat acesta.