Kristalina Georgieva (FMI): Orice încetinire a creșterii impulsionate de AI trebuie evaluată la adoptarea măsurile anti-inflație

Băncile centrale din întreaga lume vor trebui să ia în considerare orice încetinire a creșterii determinate de AI când evaluează primii pași în lupta lor pentru contracararea inflației, a avertizat directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

Temerile privind dependența de boom-ul investițiilor AI și evaluările ridicate ale acțiunilor companiilor tehnologice afectează piețele din întreaga lume, a declarat Georgieva la sediul FMI din Washington. Oficialul a adăugat: ‘evoluțiile financiare fluctuează și tendința probabil va continua, iar volatilitatea complică misiunea băncilor centrale, într-un moment în care riscurile la adresa stabilității prețurilor sunt în creștere’.

Bursele au scăzut miercuri și joi pe plan global, iar dolarul s-a depreciat, după ce în SUA democrații au obținut majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, în alegerile de la jumătatea mandatului, alimentând temerile că avansul rapid al sectorului AI ar putea fi încetinit de verificările autorităților de reglementare.

Acțiunile companiilor din sectorul AI au început rapid să scadă, ceea ce a pus presiune pe dolar, în timp ce criptomonedele s-au depreciat, pe fondul temerilor că vor urma reglementări mai dure în acest domeniu. Obligațiunile au avut evoluții bune, investitorii căutând active mai puțin volatile.

Boom-ul AI a susținut în ultimii ani avansul piețelor bursiere globale, pe fondul cheltuielilor masive ale giganților tehnologici pentru construirea de centre de date și extinderea capacității de procesare. Aceste evoluții i-au făcut pe investitori extrem de sensibili la orice evenimente care ar putea bloca expansiunea rapidă a tehnologiei.

Georgieva a apreciat că boom-ul investițiilor AI a stimulat creșterea în unele țări, ajutând la compensarea șocului negativ provocat de majorarea cotațiilor la țiței, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, dar, de asemenea, se adaugă presiunilor inflaționiste și temerilor privind stabilitatea financiară.

‘Pentru multe economii în curs de dezvoltare, întrebarea esențială este dacă pot adopta și disemina inteligența artificială’, a afirmat luna trecută directorul adjunct al Departamentului pentru Afaceri Fiscale din cadrul Fondului Monetar Internațional, Era Dabla-Norris.

FMI estimează că o adoptare eficientă a inteligenței artificiale ar putea adăuga până la 0,5% la creșterea economică globală anuală, pe termen mediu. ‘Însă, până în prezent, dovezile privind productivitatea la nivel agregat sunt mult mai modeste’, a precizat Dabla-Norris.

‘Dacă va exista o încetinire a creșterii impulsionate de AI, va trebui luată în calcul de bănci când evaluează măsurile pentru contracararea inflației’, a declarat șeful FMI.

Gina Hinojosa, guvernatoarea aleasă a statului Texas, a declarat joi că acest stat american, sub administrația sa, va adopta legi pentru a proteja locuitorii în ceea ce privește centrele de date, invocând impactul acestora asupra comunităților rurale.

Datorită abundenței de rezerve energetice, terenurilor relativ ieftine și politicilor favorabile afacerilor, Texasul a devenit una dintre regiunile de frunte din lume în ceea ce privește dezvoltarea centrelor de date.

Administrația președintelui Donald Trump a susținut puternic extinderea centrelor de date în SUA, prezentând-o drept o prioritate națională, dar oamenii se opun din ce în ce mai mult unor astfel de proiecte, invocând îngrijorări legate de cererea mare de energie electrică, consumul de apă, impactul asupra faunei sălbatice și accesul public la terenurile federale, scrie Reuters.

Și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) estima luna trecută că inteligența artificială ar putea adăuga 0,4% – 1,2% la creșterea anuală a productivității în țările membre. Cu toate acestea, economistul-șef al OCDE, Stefano Scarpetta, a subliniat că utilizarea AI la locul de muncă rămâne în urma utilizării acesteia de către consumatori, fiind adoptată doar într-o măsură limitată când vine vorba de funcțiunile de bază ale companiilor. ‘Există un decalaj semnificativ între expunerea la această tehnologie și utilizarea ei efectivă’, a spus Scarpetta.

FMI estimează că aproximativ 40% dintre locurile de muncă la nivel mondial ar putea fi expuse impactului inteligenței artificiale, pe fondul înmulțirii știrilor privind concedieri de amploare.

Dabla-Norris a avertizat că angajații tineri și cei aflați la început de carieră ar putea fi deosebit de vulnerabili dacă inteligența artificială preia sarcini prin care angajații dobândesc, în mod tradițional, experiență profesională.