Forbes: Avuția miliardarilor ruși a crescut cu 11%, în pofida războiului și a sancțiunilor

Miliardarii ruși și-au majorat averile cu 11% pe parcursul anului trecut, la nivelul record de 696,5 miliarde de dolari, în pofida războiului din Ucraina și a celor mai dure sancțiuni occidentale impuse vreodată unei economii importante, transmite Reuters.

În fruntea listei celor mai bogați oameni ruși, publicată de Forbes Rusia, se află Alexei Mordashov, director general al firmei de investiții Severgroup, cu o avere de 37 miliarde de dolari, o creștere de 8,4 miliarde de dolari față de clasamentul de anul trecut.

Urmează Vladimir Potanin, șeful Interros și al producătorului de metale Nornickel, cu o avere de 29,7 miliarde de dolari, Vagit Alekperov, fostul șef al Lukoil, cu 29,5 miliarde de dolari, și Leonid Mikhelson, director general al Novatek, și familia lui, cu 28,3 miliarde de dolari, arată datele Forbes, revistă cunoscută pentru clasamentul anual al celor mai bogați oameni din lume.

Averile celor mai bogați oameni din Rusia sunt toate legate de vastele rezerve de resurse naturale pe care țara le exportă de decenii pe piețele globale, iar avuția lor a crescut după ce perturbările care au afectat comerțul au majorat prețurile materiilor prime, deși Forbes atrage atenția că nu sunt nume noi în fruntea listei.

Odată considerați a fi unii din cei mai bogați oameni de pe planetă, averea miliardarilor ruși, făcută de mulți dintre ei în haosul provocat de prăbușirea Uniunii Sovietice, este acum mult mai redusă decât a șefilor marilor companii tehnologice americane.

Topul global al Forbes este dominat de Elon Musk (șeful producătorului auto Tesla), cu o avere de 839 miliarde de dolari, și de co-fondatorul Google, Larry Page, cu 257 miliarde de dolari.