Fostul cancelar Angela Merkel îi îndeamnă pe germani să ”lupte pentru această democrație”

Cu o săptămână înainte de alegerile din landul german Saxonia-Anhalt, fostul cancelar Angela Merkel a făcut apel la cetățeni să apere democrația, relatează dpa.

”Cred că acum, încă o dată – lucru pe care nu a trebuit să-l facem de multe decenii -, trebuie să luptăm cu adevărat pentru această democrație, pur și simplu să o apărăm, să fim puțin curajoși, să ne ținem de cuvânt și să spunem că acesta este un mod minunat de a trăi”, a declarat Merkel sâmbătă la un eveniment organizat la Berlin.

Ea a subliniat că majoritatea oamenilor nu votează cu Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune de extremă dreapta.

Merkel a menționat că acest partid este foarte puternic în landurile din fosta Germanie de Est, dar a devenit puternic și în fosta Germanie de Vest. ”A ajuns un fenomen pangerman”, a spus Merkel. De exemplu, partidul a obținut câștiguri și la alegerile din landurile Baden-Wurttemberg și Renania-Palatinat.

În ceea ce privește campania electorală din Saxonia-Anhalt, Merkel a spus că AfD a reușit, într-o oarecare măsură, să ”domine toate discuțiile noastre de dimineață până seară”. Aceasta a însemnat că alegătorii nu mai știu ce vor de fapt celelalte partide, a adăugat ea.

Un nou parlament de land va fi ales în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie. AfD este mult în frunte în sondajele pentru alegerile de land.