Foxconn, partener major al Nvidia, raportează o creştere de 26% a veniturilor, pe fondul boom-ului din inteligenţa artificială

Foxconn, unul dintre principalii parteneri ai Nvidia în construirea infrastructurii pentru inteligenţă artificială, a înregistrat o creştere de 26% a veniturilor în luna noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe măsură ce cererea pentru servere continuă să accelereze odată cu expansiunea sectorului AI, transmite CNBC.

Compania taiwaneză, cunoscută şi sub numele Hon Hai, este cel mai mare producător mondial de electronice la comandă. Foxconn fabrică serverele care găzduiesc cipurile din centrele de date şi asamblează telefoanele iPhone pentru Apple.

În raportul lunar publicat vineri, Foxconn a menţionat ”o creştere puternică” a produselor cloud şi de reţea, subliniind ”momentumul rackurilor de servere pentru AI”. Veniturile pentru noiembrie au ajuns la 844,3 miliarde de dolari taiwanezi (aproximativ 27 miliarde dolari).

Partener de lungă durată al unor giganţi din tehnologie precum Nvidia şi Apple, Foxconn a devenit în ultimii ani un actor cheie în extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenţei artificiale. În mai, compania a anunţat că va furniza infrastructură pentru ”o fabrică de AI” majoră din Taiwan, în colaborare cu Nvidia şi guvernul taiwanez.

Două luni mai târziu, Foxconn a dezvăluit achiziţia unei participaţii în TECO Electric & Machinery, firmă specializată în construirea centrelor de date.

Luna trecută, OpenAI a anunţat că va colabora cu Foxconn pentru proiectarea şi pregătirea producţiei în SUA a hardware-ului de infrastructură AI de generaţie următoare.

Veniturile Foxconn au scăzut cu aproximativ 6% faţă de luna precedentă, compania explicând reculul printr-o diminuare uşoară a segmentului de electronice inteligente pentru consumatori. Totuşi, în perspectiva trimestrului al patrulea, Foxconn notează că livrările de rackuri de servere AI „continuă să avanseze”, iar produsele ICT se află în sezonul de vârf.

În noiembrie, compania anunţa că dezvoltarea rapidă a diviziei de servere pentru AI a contribuit la o creştere de 17% a profitului trimestrial faţă de anul anterior.

Acţiunile Foxconn au urcat cu 26% de la începutul lui 2025, după o creştere de 76% în ultimele 12 luni.