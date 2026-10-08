Franța se așteaptă la cea mai scăzută producție de vin din acest secol

Producția de vin a Franței din 2026 ar urma să scadă la cel mai redus nivel din acest secol, în urma reducerii suprafețelor podgoriilor, a secetei severe și a căldurii extreme, chiar dacă Ministerul Agriculturii a îmbunătățit ușor previziunile, transmite Reuters.

Valul de căldură de la finalul lunii iunie, urmat de o vreme și mai călduroasă și mai uscată, a încetinit creșterea strugurilor și a provocat pagube viilor tinere din Franța, al doilea producător mondial de vin după Italia.

Potrivit cifrelor din estimarea Ministerului Agriculturii, producția de vin a Franței din acest an ar urma să se situeze la 34,9 milioane hectolitri, în creștere față de estimarea precedentă, de 33,9 milioane hectolitri, datorită randamentelor peste așteptări din Languedoc-Roussillon, cel mai mare bazin de producție al Franței.

Estimarea revizuită este cu 2% sub nivelul de anul trecut și cu 14% mai redusă față de media din perioada 2021 – 2025.

Un hectolitru este echivalentul a 100 litri sau 133 sticle de vin standard.

‘Aceste evoluții vin pe fondul reducerii suprafețelor podgoriilor și a randamentelor mai scăzute, din cauza secetei severe și a căldurii extreme din vară. Totuși, se mențin disparități semnificative între regiuni: unele se confruntă cu pierderi substanțiale, în timp ce altele au randamente mai ridicate decât cele înregistrate în 2025’, a precizat Ministerul Agriculturii.

Producția în Languedoc-Roussillon s-a îmbunătățit datorită ploilor de la finalul verii și se estimează că va fi cu 2% peste media din perioada 2021 – 2025.

În Champagne, recoltarea s-a încheiat la începutul lunii septembrie, cel mai rapid final înregistrat vreodată, iar producția s-a înjumătățit față de 2025 și media din perioada 2021 – 2025. Și în Burgundy-Beaujolais, Loire, Charentes, Jura și sud-est se înregistrează scăderi ale producției, au indicat oficialii francezi.

Producția în zona Bordeaux este cu 10% peste cea din 2025 dar rămâne cu 11% sub media din perioada 2021 – 2025.

Pe lângă efectele asupra podgoriilor, cei mai mulți producători agricoli francezi resimt efectele secetei severe și a căldurii extreme. Autoritățile de la Paris au anunțat un pachet de măsuri pentru fermieri, de peste un miliard de euro.